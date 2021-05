Töötuse määr neli kuud paigal püsinud

Keskmine töötuse määr ajavahemikus jaanuarist aprillini on Hiiumaal olnud 6,1 protsenti, mis on üks madalamaid näitajaid Eestis.

“Hiiumaa on endiselt väga madala töötuse määraga piirkond,” tõdes Töötukassa Hiiumaa osakonna juhataja Jana Tammeveski maakondade näitajaid võrreldes.

Töötukassa andmetel ulatus aprilli lõpus Eesti keskmine töötuse määr 8,5 protsendini, registreeritud töötute arv oli ligikaudu 56 000. Võrdluseks – jaanuari lõpus olid vastavad näitajad 8,6 protsenti ja veidi üle 56 000.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: töötukassa, Töötuse määr