Toetust töötasude maks­miseks sai 20 saare ettevõtjat

ERAKOGU

Aprilli lõpu seisuga oli töötukassa märtsi­kuu eest määranud pandeemiaga seotud töötasu­hüvitisi 20 Hiiumaa tööandja 57 töötajale, mida on märksa vähem kui aasta tagasi.Eelmisel aastal hüvitas riik töötasu saare 54 ettevõtte 234 palgasaajale. Muutunud on meetme tingimused, kuid hüvitise saajate hulgas on endiselt kõige enam majutuse ja toitlustuse alal tegutsevate ettevõtete töötajaid – Hiiumaal 20 taotlejast kaheksa.





Sildid: töötasu­hüvitis