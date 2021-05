TÕESTATUD: Ristna tuletorn valmis Eiffeli tehases

INDREK LAOS

Ristna neeme mändide vahel peitub unikaalne 19. sajandi lõpus valminud ehitis, kuulsa prantsuse inseneri Gustave Eiffeli poolt valmistatud tuletorn. Arhiiviuuringud tõendavad, et ajaloolise Ristna tuletorni metall­konstruktsioon on valminud Gustave Eiffeli tehases Pariisis.Torni päritolu G. Eiffeli ateljeest on leidnud dokumentaalse tõestuse väljavõttena Gustav Eiffeli ateljee poolt arhiveeritud teostatud tööde loetelust.





Sildid: Gustave Eiffel, metall­konstruktsioon, pariis, Ristna tuletorn, tehas