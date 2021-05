Teeme Ära 2+2 talgud jätkuvad

Ester Tammis

Laupäeval, 1. mail peeti kõikjal üle Eesti perekeskset Teeme Ära 2+2 talgupäeva, mille raames tehti kokku 2283 erinevat talgutegu ja osales kümneid tuhandeid eestimaalasi. Teeme Ära 2+2 talgupäev läks igati korda: rajati 784 lilleniitu, 447 kompostikasti ja 410 putukahotelli, teatasid korraldajad. Hiiumaa kohta on tabelis kirjas viis lilleniitu, kaks kompostikasti, kolm putukahotelli ja 21 talgutegu.Kodukant Hiiumaa juhatuse esinaine Ester Tammis lisas, et lõplike kokkuvõtete tegemine seisab veel ees ning talgupäevi saab kirja panna ja teha 10. maini.“Küllap neid kevadtöid tehti igas peres, aga kas me neid talguteks nimetada saame…,” arutles Tammis ja jagas enda pere talgupäeval tehtut. “Meil Kassaris rajatakse uut suvekodu, naabriks Truubi talu pererahvale ehk mulle ja Toivole – metsatukk sai sootuks uue näo, edasi tuleb rajada sissesõidutee ja nii see läheb… Minul on rajamisel niidulille peenar, teen selle seemnepakist, kus 38 liiki niidulilli sees ja kus on nii ühe kui kaheaastaseid taimi. Põnev igatahes.”Tammis teadis, et Kuristes olid heakorratalgud nagu igal aastal, aga Kärdlas keskenduti laupäeval pigem Kärdla linna 83. sünnipäevale. Talgutöödele Kassari kabeliaeda on plaanis minna alles pühapäeval, 9. mail – nii sai kokku lepitud.“Talgujuhina oli ju sel imelikul aastal minu roll olematu, aga lehe kaudu võiksid ikka teada anda, et talguid saab teha nädala lõpuni,” soovitas Ester.Talgupäeva korraldasid Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik.

Sildid: talgupäev, Teeme ära