Tariston remondib riigiteed eeldatust odavamalt

Hange, millega transpordiamet otsis töövõtjat Käina lähiümbruse riigiteede rekonstrueerimiseks ja taastamiseks, lõppes lepinguga, mis on oluliselt, ligi 15 protsenti madalam algselt kavandatud maksumusest.

Tihtipeale kujuneb hankelepingu maksumus kõrgemaks, kui hankija eeldatud maksumus, kuid sel korral oli vastupidi. Transpordiameti, Hiiumaa vallavalitsuse ja ASi Tariston kolmepoolse lepingu järgi remondib ettevõte 5,5 kilomeetrit teid maksumusega 3,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Riigihangete registri andmetel hindas hanget korraldanud transpordiamet tööde eeldatavaks maksumuseks ilma käibemaksuta 4,1 miljonit eurot.

Ameti lääne teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla selgitas, et eeldatav maksumus tuleneb projekteerijate poolt kalkuleeritud arvestustest, tegelik tööde maksumus selgub pakkumuste käigus. “Kuna Hiiumaal on keerulisem täpset maksumust hinnata, sest igaaastased suuremad võrdlusobjektid puuduvad ja hinda mõjutab saarelisus, siis on projekti maksumust natuke üle hinnatud. Kindlasti mõjutab hinda ka tugev konkurents turul,” tõi ta välja hinda mõjutavaid tegureid.

Lisaks Taristonile tegid pakkumise ka AS TREV-2 Grupp, ning ühispakkujad OÜ ATEMO ja AS TREF Nord.

Taristoni juhatuse liige Argo Kotsar ütles, et ettevõttel on aasta jooksul ligi 60 ehitusobjekti, milleni jõutakse riigihangete tulemusel: “Võin täiesti siiralt öelda, et hanke eeldatava maksumuse ja tegeliku maksumuse suhe on kord ühele, kord teisele poole ja ehitajana mina siin mingisugust ratsionaalset põhjendust ega loogikat ammu ei näe.”

Veel märkis ta, et hankija peab ju hankele mingisuguse eeldatava maksumuse määrama, sest see on aluseks, mille järgi määratakse kvalifitseerimistingimused ehk see, kuivõrd võimekas peaks ettevõtja olema. Kotsar lisas, et pakkumust tehes arvutab ettevõtja ikkagi töö tegelikku maksumust ning ükski ehitaja hanke selles faasis eeldatud maksumusest ei juhindu.

“Meie jaoks oli positiivne, et olukorras, kus me suutsime pakkuda odavamat hinda, kui riik hindas, siis asi läheb kindlasti töösse ja ei juhtu seda, et rahapuudusel objekt jääb teostamata.”

Käina kandi teede taastusremonditööd kestavad ligikaudu kuus kuud, valmimise tähtaeg on selle aasta novembris.

KATI KUKK

Sildid: hange, riigiteede korrashoid