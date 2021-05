Seminar dementsusega inimeste toetamisest

Neljapäeval, 20. mail kutsuvad Dementsuse Kompetentsikeskus ja MTÜ Elu Dementsusega kõiki, keda teema puudutab, osalema seminaril “Dementsusega inimese toetamine”. Järgneb kokkusaamine dementsusega inimeste lähedastega. Mõlemal üritusel osalemisest tuleks eelnevalt teada anda.

20. mail kell 13 Kärdlas Leigri väljak 5 teise korruse saalis algavale seminarile on oodatud dementsusega inimese lähedased, sotsiaaltöötajad, teenuseosutajad, perearstid ja -õed jt. Osaleda saab ka veebi kaudu.

Seminaril esinevad tegevusterapeut Hanna-Stiina

Heinmets, Dementsuse Kompetentsikeskuse esindaja Kadi Neubauer ja Hiiumaa valla sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe.

Tööd alustab tugigrupp

Peale seminari, kell 15.30, saadakse kokku dementsusega inimeste lähedastega, et sõbralikus vestlusringis jagada oma kogemusi ja üksteist toetada.

Mis on dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp?

Dementsusega inimeste lähedased on tihti silmitsi olukorraga, kus vajatakse asjakohast informatsiooni, tuge või nõuandeid, et mõista ja tulla toime dementsussündroomi põdeva pereliikmega. Dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigrupis saavadki kokku inimesed, kes üksteist mõistavad, kellel on sarnased mured – seal jagatakse omavahel infot, kogemusi ja nippe. Tugigrupi kõige olulisem roll on toetuse jagamine. Tugigrupikohtumistel on omad reeglid – kõik, mida seal räägitakse, see jääb tugigruppi.

Alates 2017. aastast on MTÜ Elu Dementsusega koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega arendanud Eesti eri piirkondades dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigruppe ning seekord alustab tugigrupp tööd Hiiumaal.

Mõlemast üritusest on võimalik osa võtta veebi vahendusel või osaledes Leigri väljak 5 endise Hiiu maavalitsuse maja teise korruse saalis toimuval seminaril.

Oma osalusest paluvad korraldajad teavitada telefonil

5343 4979 või meili teel pirje@tohvrihooldekodu.ee

Seminar ja tugigrupp on kõigile tasuta!

KORRALDAJAD

