RE Hiiumaa esinumber on Aivar Viidik

Erakogu

Reformierakond teatas, et erakonna Hiiumaa piirkonna esinumber sügisestel kohalike omavalitsuste (KOV) valimistel on Aivar Viidik. Vastava otsuse tegi erakonna juhatuse koosolek maikuus. Viidik ütles otsust kommenteerides, et on alati olnud Hiiumaa patrioot ja seisnud saare hea käekäigu eest. “Hiiumaal on palju varjatud potentsiaale, mida meie ühiseks kasuks pöörata. Nende eest kavatseme kindlasti ka oma valimisprogrammis seista,” lisas ta.

2017. aasta KOV valimistel kandideeris Viidik valimisliidus Ühine Hiiumaa, kogus oma valimisliidu kolmanda tulemuse, 88 häält ja osutus valituks uue ühendvalla volikogusse. Hiiumaa valla volikogu, mida juhib Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja VL Ühine Hiiumaa koalitsioon, valis Viidiku esimeheks 1. novembril 2017.

2018. aasta novembris liitus Aivar Viidik Reformierakonnaga ja kandideeris 2019. aasta riigikogu valimistel Reformierakonna ridades. Valimisringkonnas nr 5, mis hõlmab Hiiu-, Lääne- ja Saaremaad, kogus ta Kalle

Laaneti ja Urve Tiiduse järel kolmanda tulemuse, 893 häält ja riigikogusse ei pääsenud. Peale valitsuse vahetust tänavu jaanuaris, kui Kalle Laanetist sai uus kaitseminister, sai Viidikust riigikogu liige.

Praegu on Viidik nii Hiiumaa valla volikogu esimees kui Riigikogu liige. Valimisliidu Ühine Hiiumaa juhatuse esimees Margit Kagadze ütles, et kuni valimisteni on Viidik ka nende valimisliidu liige.

Aivar Viidiku sõnul annab töö Riigikogus kindlasti võimaluse ühendada riigi võimalused ja kohalik huvi nii, et Hiiumaa sellest võidab. “Oleme sellel valitsemisperioodil saavutanud mitmeid häid eesmärke investeeringute osas. Nüüd on vaja edasi minna ka Hiiumaa tõelise ühendamise ja ka juhtimise kaasajastamise teed nõnda, et juhtimine oleks efektiivne ja samal ajal oleks Hiiumaa kõigi piirkondade hääl alati kuulda võetud.”

Aivar Viidik on varem töötanud Tartu linna avalike suhete juhi, Eesti Ekspressi tegevtoimetaja ja Maalehe peatoimetajana.

HARDA ROOSNA

Sildid: esinumber, KOV valimised, reformierekond