Raamatukogu ja muuseum sõlmisid koostööleppe

150aastaseks saanud Kärdla linnaraamatu­kogu ja järgmisel aastal 55. tegevus­aastat tähistav Hiiumaa muuseum sõlmisid koostööleppe, et noorem organisatsioon vanema kärmetele arengutele järgi jõuaks.Kärdla Keskväljakul kõneldes ütles SA Hiiumaa Muuseumid juhataja Toomas Kokovkin, et muuseumi väike raamatu­kogu, mis asub Kärdlas nn Pikas majas, on ajast maha jäänud. Eriti võrreldes arengutega, mis ette näidata Kärdla linnaraamatukogul.





Sildid: hiiumaa muuseum, Kärdla linnaraamatu­kogu, koostöölepe