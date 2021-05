Poola mereväe ülem Kevadtormi

Liina Siniveer

Eile külastas Hiiumaal toimuvat õppust Kevadtorm Poola mereväe ülem kontradmiral Krzysztof Jaworski, kes andis Hiiu Lehele lühiintervjuu Kärdla lennuväljal.

Poola osaleb Eesti kaitseväe õppusel Kevadtorm juba seitsmendat aastat. Miks peab Poola riik sellist koostööd oluliseks?

Poola mereväe ülem kontradmiral Krzysztof Jaworski: See on õige, et võtame osa seitsmendat korda. Miks see on meile tähtis: et parendada meie koostööd. Meie koostöö Eesti mereväega on juba pikaajaline. Aga selline õppus, et saadame siia oma raketiüksuse, on teist korda. Me ootame veelgi paremat koostööd ja kasu nii meile kui teile – et saada ühiselt sellest õppusest kasu.

Poola on pööranud rannakaitsele rohkem tähelepanu kui Eesti – kas te olete nõus?

Ma saan aru, mida te mõtlete. Tegelikult ma usun, et meil on sama arusaam sellest, mis on oluline. Mitte ainult rannajoone kaitse ei ole tähtis, eriti tähtis on kaitsta meie meremärgistust. Ja see on ka põhjus, miks me arendame oma raketiüksust – et kaitsta navigatsioonimärke. Ma usun, et see on tähtis ka Eesti mereväele.

Kuidas täna Hiiumaal nähtuga rahule jäite?

Ma olen väga rahul, et me saame osaleda sellel õppusel. Eriti, et meie üksus saab liikuda mandrilt Hiiumaale ja Hiiumaalt teise piirkonda mandrile. Ma arvan, et see aitab suurendada meie sõjalist võimekust.

Kas teil oli aega ka Hiiumaal ringi vaadata?

Kahjuks ainult teekonnal üksuse juurde. Aga nagu ma nägin, on see väga ilus piirkond ja ma olen väga rõõmus, et saan olla siin ja mul on võimalus Hiiumaad näha. Teil on väga ilus riik ja teie loodus on imeline!

Küsis LIINA SINIVEER

Sildid: intervjuu, Kevadtorm, kontradmiral, rannajoone kaitse