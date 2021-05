Põhikooli 100päeva ball

HÄLI-HERTA HAAVAPUU

Põhikooli tänavustel lõpetajatel on esimene ball peetud ja kohe algavad eksamid, millest sel aastal kooli lõpetamine küll ei sõltu.

2018. aastal Kärdla Põhikooli direktorina alustanud Margit Kagadze saatis heade soovidega eksamitele vastu oma kolmanda lennu.

Kolmandat korda toimus ka direktori algatatud uus tava, 100 päeva vastuvõtt 9. klassi lõpetajatele ehk nn saja päeva ball.

Piirangute tõttu toimus see väga pidulik sündmus, mille lõpetajatele korraldavad 8. klassi õpilased, tänavu tavapärasest hiljem. Samal päeval, 24. mail kui üheksandikele kõlas viimane koolikell, kogunesid õhtupoolikul piduriietes noored ja õpetajad Kärdla kultuurikeskusesse. Saali kaetud uhked peolauad, jäetud piisavalt ruumi tantsimiseks ja fuajeesse sätitud pildistamissein, mille taustal Häli-Herta Haavapuu peolisi pildile jäädvustas.

Kontserdi andsid laulja Evelin Samuel-Randvere ja pianist Johan Randvere ning kooli direktor pidas peokõne, mida saab lugeda tänase lehe juhtkirja veerul.

“Kui noortelt inimestelt tihti küsitakse, kelleks sa tahad saada ja mida sa tulevikus teed, siis minu sõnum oli, et võiksime mõelda just sellele, kes ma täna olen, mis on minu tugevused, julgeda endasse vaadata ka siis, kui sa ei rõõmusta – see võib olla kasvamise koht, kasvamine paremaks ja ilusamaks inimeseks enda hinges,” ütles Margit Kagadze.

Tänavu valmistub Kärdla Põhikooli lõpetama üle 40 noore ja peaaegu kõik nad tulid ka direktori vastuvõtule. “Saal oli ikka täitsa täis,” märkis direktor rahulolevalt. “Mul on hea meel selle üle – eelmisel aastal said nad selle peo ise korraldada ja ehk hindavad nad seda nüüd teistmoodi, kui nad said olla peo peakangelased.”

Kohal olid nii õpilaste praegused klassijuhatajad Sirje Juurikas ja Helis Roosimaa kui ka esimesed klassijuhatajad Tiia Palmiste ja Regina Jõeleht, kellega koos nad alustasid kooliteed aastal 2012.

“Olen veendunud, et noortel on sellist kogemust vaja, sellist kogemust ei anna ükski koolitund – see on päris pidu, päris ettevalmistustega, mida teeb kaheksas klass koos “proffidega”. See on ka tegelikult võimalus, et ehk avastab mõni õpilane oma kutsumuse kas kokanduses või muusikas,” loetles direktor põhjusi, miks saja päeva vastuvõttu korraldatakse.

Kõigil kolmel aastal on õpilastel peolaua toitude valmistamisel abiks olnud profikokad, sel aastal Foodstokist. Sven Rosenstok ütles, et noored olid väga tublid ja huvilised ning suupistete tegemine läks ladusalt. Projektitoetusega pani läbi Leader programmi õla alla ka Hiidlaste Koostöökogu, mis pühendunud kohaliku toidu populariseerimisele.

Hiiumaa ametikooli floristi eriala juhtivõpetaja Hebe-Kai Kanni juhendamisel valmisid peolaudade kaunistused. Lõpuklassi õpilastele andis tantsuõpetaja Maigi Taelma tantsutunde, samuti said nad kuulata etiketiloenguid.

“Püüame võimalikult päriselt anda selle kogemuse edasi, et kui hiljem elus saad peokutse, siis sa juba tead ja sul on kindel tunne. Koolijuhina olen väga uhke, et Kärdla koolist tulevad sellised noored, kes oskavad pidulikel üritustel väärikalt olla. Ja muidugi on tore, et üksteist nähakse uues rollis – noormeestel ülikond seljas ja selg sirgu, neiud kenasti ära sätitud.”

