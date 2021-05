Päevakute 45. hooaeg algas

6. mail said orienteerujad HIiumaa vallavalitsuselt loa alustada selle aasta tervisespordisarja “Orienteerumispäevakud” läbiviimisega.

Palade staadioni ja selle ümbruse metsas tegi orienteerujatele rajad valmis Anu Saue. Algajatele oli metsas ka nöörirada, see tähendab, et kontrollpunktidesse juhatas rajale asetatud nöör, et oleks lihtsam kontrollpunkte leida. 65 osavõtja hulgas läbis nööriraja 15 huvilist. Palade kooli õpilased käisid õpetaja Thilo Fürstenbergi juhendamisel nöörirajaga tutvumas järgmisel päeval kehalise kasvatuse tundide ajal.



Sildid: Orienteerumine, Orienteerumisneljapäevakud