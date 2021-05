Õpipoisist juhatajaks

KAIRIT KIIN

Aprilli lõpust on ühistus tööl Coopi Käina kaubanduskeskuse juhataja Tauno Sööl. Nagu ta ise ütleb, õpipoisiks praeguse Käina Konsumi juhataja Sirje juures. Sirje Kuik on Hiiumaa tarbijate ühistus töötanud 25 aastat – aprilli algul tähistas ühistu tema väärikat tööjuubelit. Selgub, et Tauno Sööl on kaubanduses töötanud peaaegu sama kaua, 23 aastat. Alustas juba kooliajal Sõru poes ja müügitöö hakkas meeldima.

Sellest, millised on tema senised töökohad ja kas Käina hübriidpoe avamine 17. juunil on realistlik, rääkis Tauno Sööl Hiiu Lehele antud intervjuus.

Miks otsustasite kandideerida uue Käina kaubanduskeskuse juhatajaks?

Tauno Sööl: Olen siin sündinud, kasvanud ja koolis käinud, viimased 20 aastat küll Hiiumaalt eemal elanud, aga mul see mõte on olnud juba päris mitu aastat, et kui Hiiumaale tuleks üks huvitav ja minu jaoks piisavalt väljakutseid pakkuv töö, siis ma tuleks hea meelega oma koju tagasi. Mul on siin Sõruotsas maja ja siis ma mõtlesin, et oleks aeg hakata seda ehitama ja renoveerima. Mõtlesin, et kui tuleks üks niisugune huvitav pakkumine, siis miks mitte kaaluda saarele tagasikolimist. Eks vanust on ka juba 40 aastat ja tahaks juba natuke rahulikumat elu. Ma ausalt öeldes üldse ei arvestanud, et see “midagi” võib tulla nii kiiresti ja nii ootamatul ajal nagu praegu. Kui ma nägin seda kuulutust, siis ma mõtlesin, et mis mul kaotada on – proovin kandideerida. See on üks töö, millega ma olen väga hästi kursis – olen peaaegu 23 aastat oma karjääri jooksul olnud kaubandusega seotud. Nii ma kandideerisin ja väga kiiresti see otsus tuli ning seda kohta mulle pakuti.

Kõigest 40aastane ja juba 23 aastat töökogemust – kuidas nii?

Minu kõige esimesed töökogemused pärinevad siitsamast Hiiumaa kaubandusest. Kui olin teismeline, siis töötasin kõik suved ja koolivaheajad kunagises Sõru kaupluses, mis oli Pärna külas. Oli niisugune ettevõte nagu Päevasaare OÜ ja kuskil 90ndate keskel oli Sõrul kauplus. Seal poes sain oma esimesed kaubandusliku töö kogemused ja sealt sain ka kaubanduspisiku.

Läksitegi edasi kaubandust õppima?

Ülikoolis õppisin tegelikult hoopis erinevaid asju, suhtekorraldust, ja tegin Rootsis ka raadioajakirjanduse praktikat, nii et olen ka selles valdkonnas töötanud. Kuidagi aga jäi niimoodi, et alati ma lõpetasin kaubandusvaldkonnas. 2000ndate aastate algul asusin tööle Tallinkis ja alguses töötasin Regina Baltica peal informatsioonis. Sealt värvati mind kiiresti kaupluse tiimi just tänu sellele, et mul oli väike kogemus kaubandusest juba olemas selleks ajaks. Siis must sai Regina Baltica kaupluse juhataja. Töötasin seal mitu aastat ja sõitsin Tallinna-Stockholmi liinil ja olin tax free kaupluse juhataja. Kui mul oli käsil ülikooli lõpetamine, siis tulin Tallinkist ära – oli vaja lõputöö kirjutada ja oli parem, kui sain rohkem kohapeal Tallinnas olla ja reaalselt koolitööd teha.

Siis ma läksin tööle Tallinna tolle aja ühte suuremasse alkoholikauplusesse WineStore. Seal töötasin kaupluse juhatajana kuus aastat ja kaks viimast aastat olin turundus- ja kommunikatsioonijuht. Nii et kaheksa aastat kokku ma töötasin seal. Ka see oli rahvusvaheline firma, Rootsi ettevõte, ja minu ülesandeks oli leida tarnijaid üle Euroopa, kes meile head veini tooks. Selle töö käigus omandasin sommeljee kutse ja Eesti sommeljeede koolis õppisin seda kolm aastat. Tänu sellele sain hästi pikalt tegeleda veinikaubandusega.

2013. aastal lugesin uudist, et H&M tuleb Eestisse ja siis kandideerisin H&Mi tööle. Ja viimased kaheksa aastat enne nüüd Coopis alustamist töötasin H&Mi Baltikumi keskkontoris erinevatel positsioonidel. Olen olnud meesteosakonna juhataja, personalijuht, Baltikumi laienemise personalijuht, Eesti piirkonnajuht ja nüüd viimased kaks ja pool aastat töötasin H&Mi Baltikumi töösuhete ja palgaarvestuse peaspetsialistina.

Nii et olen töötanud erinevates valdkondades ja kategooriates, aga pidevalt kuidagi ikkagi müügitööga seotud. Nii et see on mulle südamelähedane asi ja sellepärast see kuulutus paelus mind. Mõtlesin, et Hiiumaal kunagi ei juhtu selliseid pakkumisi ja kui juhtub, siis üliharva – mõtlesin, et ei saa sellist asja käest lasta ja peab kindlasti proovima. Kandideerimine läks nii kiiresti, et ma sain tarbijate ühistu otsuse kaks päeva peale esimest intervjuud. See tuli nagu üllatusena, väikene šokimoment oli ka – et nüüd nii ongi ja ma saangi jälle koju tagasi kolida!

Mis ajast ühistus ametis olete ja millega praegu tegelete?

26. aprillist olen tööl ja esialgu natuke õpipoisi rollis. Praegu siin vanas Käina Konsumis viib kaupluse juhataja Sirje [Kuik] mind ilusti kurssi kõikide nende asjadega, kuidas töökorraldus siin on olnud. Mina õpin ja vaatan kõrvalt ja teen omale märkmeid, mida võiks uues keskuses natuke teistmoodi teha. Põhimõtteliselt planeeringi uue poe avamist ja värbame uusi töötajaid. Kuna uus pood tuleb palju suurem kui praegune, siis on vaja töötajaid juurde võtta. Nagu kindlasti on juba kõigile räägitud, tuleb meil sinna ka ehitusosakond, see tähendab, et meil on vaja töötajaid, kes tunnevad seda valdkonda ja oskavad head klienditeenindust selles valdkonnas pakkuda. Nii et otsime inimesi, teeme plaane, korraldame paberimajandust, planeerime koolitusi ja kolimist, sest avamine on vähem kui kuu aja pärast.

On see ikka kindel, et teete keskuse jaanipäevaks lahti?

Praegu on minu teada välja öeldud 17. juuni, mis peaks olema avamise kuupäev. Nii et kõik sõltub nüüd ehitajast – kui nemad on ilusti graafikus, siis küll meie siit omalt poolt hakkama saame. Siin Käina poes on praegu fantastiline tiim inimesi, kes on üliprofessionaalsed ja teevad väga hästi oma tööd. Küll meie jõuame kribinal-krabinal kõik oma kaubad ja asjad välja panna – peaasi, et ehitaja maja valmis jõuab. Meie peame 17. juunist avatud olema ja teeme kõik oma plaanid selle kuupäevaga seoses. H&Mis töötades olen Baltikumis avanud 33 poodi ja on täiesti tavaline asi, et kuskil maja ees keegi lõikab linti ja kuskil maja sees keegi veel värvib mõnda seina või lage. Ega see meie tööd ei takista, kui keegi kuskil teeb veel viimaseid viimistlusi. Meie teeme sel viimasel nädalal nii palju valmis, et saaksime poe avada. Mina olen igal juhul väga positiivselt meelestatud, nagu ka kogu meie tiim, et me saame keskuse uksed lahti – maksku, mis maksab – me teeme selle asja ära! Ja siis kindlasti ootame kõiki-kõiki Hiiumaa inimesi avamispeole. See on tõesti uus ja omamoodi keskus – selline Coopi hübriidpood on Eestis kaheteistkümnes, kus on koos nii Konsum kui Ehituskeskus.

Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: intervjuu, Käina kaubanduskeskuse juhataja, raadioajakirjaniku praktika, suhtekorraldus