Nutikas kontaktivaba rendihaagise teenus

ALEXELA

Hiiumaale jõudis nutiteenus, millega on autohaagise rentimine ööpäevaringselt kättesaadav.Energiaettevõte Alexela tõi mullu koostöös TIKIrendiga esimesena Eestis turule nutika rendihaagise teenuse, mis nüüd ka Hiiumaale jõudnud. Tänu ettevõtte loodud lahendusele on haagise rentimine ööpäevaringselt kättesaadav. “Meie loodud lahenduse abil saab klient rentida haagist oma nutitelefoni abil. Haagiste rendipunktid ei pea seejuures asuma pelgalt tanklapoodide juures, vaid nutikas lahendus võimaldab meil haagiserent teha kättesaadavaks ka automaattanklates ja seda ööpäevaringselt,” selgitasAS Alexela kaubanduse ja turundusvaldkonna juht Tiiu Valk. Teenus jõudis just äsja Hiiumaale ning Emmaste tankla juures on üks haagiste renditeenuse punkt.Alexela plaan on pakkuda lähitulevikus üle-eestiliselt vähemalt 200 haagist nii automaattanklate kui ka tankla­poodide juures. “Varasemalt on saanud sobivat haagist rentida vaid mugavuspoodidega jaamades, aga tänu nutilahendusele saab see mugavusteenus oluliselt kättesaadavamaks ning täiesti kontaktivabaks teenuseks. Laete telefoni Alexela Haagis äpi, avate Bluetoothiga haagise luku ja sõidate. Ei mingit lepingut ega paberimajandust, vaid kõik on lahendatud äpiga,” märkis Valk, et nüüdsest on haagised vaid mõne nupuvajutuse kaugusel.Rakenduses avaneb Eesti kaart, kus peal on vabad haagised näha. Hiiumaal asub rendihaagise teenuse punkt Emmastes.

MARIT LIIK

OÜ Alexela Group

