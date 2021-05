Minu eilne emadepäev

Nele Eller

Nii kirjutas pildiallkirjaks hiidlane Nele Eller, kes pühapäeval, 9. mail sattus mandril liiklusõnnetusse. “Õnneks jäid kõik inimesed mõlemas autos üldiselt terveks,” teatas ta oma sotsiaalmeedia postituses.“Punane auto tuli kurvi liiga suure kiirusega, kaotas juhitavuse ja sõitis meile otsa. Õnneks oli juba eemalt näha, et lugu on paha ja Harri jõudis meil hoo maha võtta ja nii tee äärde tõmmata, kui sai. Siiski põrutas ta meile sisse. Teise auto roolis oli märtsis alles load saanud noor poiss ja autos veel kolm alaealist last. Õnneks jäid ka nemad kõik terveks,” kirjeldas Eller, kes toimetati kiirabiga haiglasse. “Haiglas öeldi, et selline pauk ja kõik terved, peame küünla panema. Panin ka, kes iganes meid hoidis.”Terveks jäid ka auto pagasiruumis olnud koerad ja Eller tõdeb, kokkuvõttes oli tegu n-ö õnneliku õnnetusega.Kõige rohkem on tal kahju sellest noorest poisist, kes alles putitas oma esimest autot ja sai nüüd nii karmi õppetunni. Nele Eller kutsub noori uljaspäid roolis kainet mõistust säilitama: “Üks pauk ja teil on tükiks ajaks silmad häbi täis ja rahakotis korralik kraater, rääkimata tervisest, mille taastamine on juba pikem protsess.”

