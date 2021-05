Lootus peab lapsele jääma

Eesti Naisliit tunnustas aasta ema tiitliga Ulvi Vilumetsa, kolme tütre ema ja õpetajat Ida-Virumaalt. Aasta ema aumärgi andis üle president Kersti Kaljulaid. Saatejuhi Anu Välbaga vesteldes tuli jutuks ka Malle Kobin, kellelt tuli aasta ema tiitel ära võtta vääritu käitumise tõttu kasulastega ja kes praegu kannab tehtu eest vanglakaristust. President Kersti Kaljulaid ütles, et kõige tähtsam on see, et teised emad ei tunneks end kuidagi halvasti, puudutatuna sellest.

Avaldasime ka Hiiu Lehes aprilli lõpus Eesti Naisliidu avalduse, milles teatati, et vabariigi president on Malle Kobinilt talle 2013. aastal omistatud aasta ema tiitli

9. aprillil 2021 ära võtnud. Naisliit mõistis avalduses hukka igasuguse laste väär­kohtlemise ja perevägivalla.

Hiiu Lehe veebis kirjutas Naisliidu avalduse kohta keegi, kes oma nime all esineda ei julgenud ja valis kõneka varjunime “sitikas”: “Milliste pättide juttu te järgmiseks usute?”

Tänavune Hiiumaa aasta ema Kersti Kanarbik ütles, et heaks emaks saamine algab oma emast ja oma kodust. See on väga õige!

Aga mis siis, kui lapsel pole vedanud ja tal ei ole ei ema ega isa, ega ka kodu, millele toetuda. Kui näiteks ema või isa on temalt võtnud alkoholism või narkomaania, karm sõltuvus, mis võib inimese koletiseks muuta. Ja kui kodu pole kodu selle parimas, hoolivuse mõttes?

Pätiks sildistamine sellist last kohe kuidagi ei aita. Pigem annavad lootust head inimesed, vanavanem, isa, õpetaja, sõbra ema või isa, miks mitte hea kasuvanem, keegi kes lapsesse usub ja tal täis­kasvanuks saada aitab.

11. mai 2021