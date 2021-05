Kivisiirak külastas Niidiküla

Maie Vikerpuur

Maikuus võib meile jõuda lindusid, keda siin iga päev ei kohta. Mõned neist sulelistest sattuvad siiakanti väga harva – neid nimetatakse eksi­külalisteks.Eelmise nädala teisipäeval, 4. mail eksis oma rändeteedelt kõrvale kivisiirak, ladinakeelse nimetusega Monticola saxatilis. Varem on lind kandnud ka kivirästa nime, ent rästale ta väga ei sarnane, pigem meenutab kivitäksi või lepa­lindu. Siinmail kohatud haruldus elab Lõuna-Euroopa mägedes ja sattub Põhja-Euroopasse üliharva. See oli haruldase eksikülalise alles teine vaatlus Eestis. Varem on teda kohatud Saaremaal 5. ja 6. oktoobril 1999 Sõrve säärel.Sellisest linnust tuleb kindlasti teha pilt, kasvõi udune, et tõestada linnu nägemist Eesti linnuharulduste komisjonile.Sel kuul on Hiiumaal linnu­haruldustest nähtud Eesti ühes parimas vaatluskohas Ristnas veel tundrakauri ja stepi-loorkulli. Mujal Hiiumaal nähti punakael-laglet, väike-laukhane, kaelus-kärbsenäppi ja kaelusrästast. Viimane nimetatuist võib sattuda just neil päevil ka koduaeda – must rästas valge kaelusega. Nähtud on ka valget toone­kurge, kes samuti Hiiumaal on haruldane.

Leho Aaslaid

Eest ornitoloogiaühingu liige

Sildid: eksi­külaline, kivisiirak, lind, Monticola saxatilis