Kes paugutab Põllumäel

Toimetusse helistas Hiiu Lehe lugeja ja küsis, mis paugud kostavad Põllumäe kandist. Paugutamine kostab ka hilisõhtul ja see segab ümberkaudsete inimeste rahu ja und. Linnumäe marjakasvataja Sven Kriggulson ütles, et paugutamist on temagi kuulnud. Tema arvates on tegu paugutitega, millega peletatakse viljapõldudel toituvaid rändlinde. Kuna sealkandis on mitmeid põllupidajaid, ei osanud ta öelda, kes täpselt seda tõrjevahendit kasutab. Gaasipaugutite ja -kahuritega peletatakse viljapõldudelt peamiselt päevasel ajal rändlinde, aga põllupidajad on neid kasutanud ka öösiti põldudele tulevate metssigade tõrjeks.Selline gaasipauguti on linnupeleteid ja looma­tõrjevahendeid müüva Harjumaa Nirgu talu kodulehel.

