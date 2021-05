Käina perearst edendab kaugteenuseid

KATI KUKK

Olukorras, kus perearste ei piisa, võivad perearsti tööaega kokku hoida kaugmeditsiini teenused, mille arendamisega tegeleb ka Käinas perearstina töötavdr Madis Tiik.

Hiljaaegu valis Eesti Haigekassa välja neli projekti, mida otsustati rahastada kaugteenuste näidisprojektide konkursi raames. Ühe nendest, projekti “Eelvisiit” esitas OÜ Terviseagentuur, mille juhatuse liige on Madis Tiik.

Toetussumma, mille ühing uudse teenusemudeli edasiarenduseks sai, oli ligikaudu 244 000 eurot. Nelja väljavalitud projekti toetussumma kokku oli 900 000 eurot.

“Kuna oleme praegu sellises faasis, et paljud asjad vajavad alles paika loksutamist ja läbirääkimist, siis lõplik teenuse kuju saab paika alles sügiseks,” ütles dr Tiik. Ta pakkus, et siis on ka sobiv aeg uuest tööprotsessist täpsemalt rääkida.

Konkursile esitatud projekti tutvustuse põhjal keskendub pakutav teenus perearsti ja patsiendi kohtumise eelsele ajale, kui patsient kirjeldab etteantud küsimustiku abil oma kaebusi. Küsimustik aitab patsientidel endil ööpäevaringselt hinnata abivajaduse kiireloomulisust ja perearstidel keskenduda sümptomitele tugineva diagnoosi ja ravi määramisele.

Samuti võimaldab lahendus teha broneeringuid erinevatele teenustele vastavalt probleemi keerukusele, valides visiidiaja perearsti, pereõe või näiteks ämmaemanda, füsioterapeudi või vaimse tervise spetsialisti juurde. Konsultatsioone saab läbi viia erinevate, sh digitaalsete suhtlemiskanalite kaudu ja see vähendab otsekontaktide arvu.

Haigekassa näeb kaugteenustes potentsiaali

Kaugteenuste näidisprojektide konkursi kuulutas Haigekassa välja eelmise aasta novembris. Korraldajad seadsid eesmärgiks kiirendada kasutajale mugavate ja suure kasupotentsiaaliga kaugteenuste kasutuselevõttu. Konkursil kandideerivad projektid pidid vastama ühele või mitmele järgmistest Eesti tervisesüsteemi arenguvajadustest: krooniliste haiguste ägenemise ennetamine, ravi järjepidevuse parandamine, vaimset tervist toetavate teenuste kättesaadavuse parandamine.

Kaugteenuste arendamise projektijuhi Jaarika Järviste sõnul disainitakse uued teenusmudelid lähtuvalt inimese vajadustest: “Inimese jaoks peavad muutuma tervishoiuteenused järjest paindlikumaks.”

Haigekassa kodulehe andmetel oli innovatsioonifondist rahastatava konkursi eelarve miljon eurot. Toetust saavad näidisprojektid selgitati välja kahes etapis. Esimesse vooru esitati 35 taotlust, millest hindamiskomisjon valis välja 10 projekti. Need projektid said idee edasiarendamiseks, koostööpartnerite kaasamiseks ning üksikasjaliku tegevus- ja ajakava koostamiseks 10 000 eurot. Teises voorus antud toetused kogumahus 900 000 eurot ei olnud ette määratud, vaid sõltusid projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikest tegevustest, kusjuures käesolev aasta on kaugteenust ettevalmistav, tulev aasta rakendamise etapp. Kokkuvõtted tehakse 2023. aasta aprilli alguseks.

Sildid: haigekassa, innovatsioonifond, kaugmeditsiin, kaugteenus, perearst