Huvitavaid fakte Hiiumaa maratoonarite edurivist

Tiit Kerves reastas edurivvi hiidlaste tulemusi maratonijooksus läbi aegade. Tabelist selgub, et 20 jooksjast on maratonidistantsi läbinud ajaga alla kolme tunni viis meest: Ahto Tatter, Toomas Mast, Steven Linkov, Tiit Kerves ise ja Rainer Kuhi.20 parima aja sekka on mahtunud ka kahe naise jooksuaeg: Merike Vanjuk 3:24.38 ja Anni Kingsepp 3:36.05.Vanim tulemus on Toomas Masti 1987. aastal joostud 2:45.00, järgneb Tiit Kervese aeg 2:58.53 aastast 1989. Värskeimad tulemused on Taavet Palmiste eelmisel aastal joostud aeg 3:15.38, 2019. aastal jooksis Mati Pisa maratoni ajaga 3:20.07 ja Martti Pukk ajaga 3:46.59.Suur osa maratonidest, 20st 11 on joostud septembri­kuus ja pealinnas – siis toimub Tallinna Maraton, viis mujal Eestis, sh kaks Tartus, üks Vändras, üks Otepääl ja üks Hiiumaal Kassaris. Neli aega on kirja saadud välismaal, sh tabeli parim aeg, Ahto Tatteri 2006. aastal Amsterdamis joostud 2:33.40. 1980. aastal läbis Aldo Tatter maratoni Norras Mandalis, Anti Kalle 1999. aastal New Yorgis ja Kaarel Barinov 2014. aastal Hispaanias Valencias.

See väike tabel on koostatud põhiliselt veebi­lehe Marathon100.com kõigi aegade edetabeli ja isiklike ülestähenduste toel. Arvesse on võetud hiidlaste tulemused, kes on jooksudel määratlenud ennast hiidlastena. Paljud edetabelis märgituist elavad-töötavad praegu mandril, aga vähemalt põhihariduse saanud kodusaare koolides. Muidugi on kindlasti veel ehk teist samapalju hiidlasi, kes maratonidistantsi läbinud, kuid kehvema ajaga.

Loomulikult ei pretendeeri edetabel täielikule tõele. Arvatavasti on mõni jooksja, kes oma ajaga siia mahtunuks, andmete puudumisel välja jäänud. Vabandan juba ette! Kellel parandusi ja täiendusi, saatke need tabeli koostajale!

