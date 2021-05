Hiiumaal on vastuvõtt soe ja sõbralik

Uuskasutuskaubik tegi esimesed külastused Hiiumaale juba aastatel 2018 ja 2019, aga eelmisest aastast muutusid käigud regulaarseks. Oleme Hiiumaa valla kutsel teinud kogumisringe eelmisest kevadest saati peaaegu iga kahe-kolme kuu järel. Sellest paistab olevat hiidlastele tekkinud väga hea harjumus ning alati võetakse meid sõbralikult vastu. Tänavu tuleme juba kolmandat korda ja kokku on neid külastusi nüüdseks kogunenud kümmekond.

Iga kord on Uuskasutuskeskuse kogumisring natuke erinev, et katta terve Hiiumaa ja anda niimoodi asjade uuele ringile andmise võimalus võimalikult paljudele Hiiumaa elanikele. Suur roll selles, et Uuskasutuskeskuse kaubiku tulekut aktiivse osalusega tervitatakse, on kohalikul omavalitsusel, kes kohapeal lahkelt sõna jagab. Järelikult inimesed teadvustavad ka järjest enam, et heas korras asja koht ei ole prügis, vaid see võib veel kellelegi vajalik olla või lihtsalt rõõmu teha. Nii hoolime üheskoos meid ümbritsevast keskkonnast ning anname hoogu uuskasutusele, aidates säästa niigi nappe ressursse terves maailmas.

Seda, et hiidlane on tubli kraamija ning hoolib keskkonnast, näitab seegi, et osavõtt on aktiivne olnud ka ilmast hoolimata. Möödunud korra üks värvikam asjade uuele ringile toomine leidis aset suisa traktoriga. Kuna suurem osa asju tuuakse ära kottidesse või kastidesse pakituna, siis ei oska me välja tuua, mis on sellised erilisemad asjad. Tuuakse kõike: rõivaid, jalatseid, raamatuid, nõusid, väiksemat kodutehnikat, mänguasju, hobitarbeid, vaipu. Uuskasutuskeskust eristabki teistest nn teise ringi asjadega tegelevatest organisatsioonidest asjaolu, et võetakse vastu kõiksugu asju, peaasi, et need on puhtad, terved ja korralikud. Kogumisringidel paneme siiski tulijatele südamele, et ei toodaks mööblit, sest auto saaks liiga ruttu täis ja siis ei saaks paljud teised kaaskodanikud hoolega kogutud asju uuele ringile anda. Samuti tasub teada, et Uuskasutuskeskus ei võta turvakaalutlustel vastu laste turvatoole ja -hälle ning kineskooptelereid.

Hiiumaale on Uuskasutuskeskuse kaubiku tiimil alati heameel tulla, sest vastuvõtt on soe ja sõbralik. Uuskasutuskeskuse logistik Külli Erk ütles, et viimati peeti kaubiku tiimi meeles isegi kohalike hõrgutistega – lihavõttepühade eel toodi kingituseks värvitud mune ning Viskoosas üllatati purgitäie marineeritud kõrvitsatega.

Järgmine kord plaanib uuskasutuskaubik tulla Hiiumaale sügise hakul, et enne kooli saaksid asjad mugavalt korrastatud ja heas korras mittevajalik kraam jälle uuele ringile antud. Seniks soovime kõigile hiidlastele toredat suve. Täpsemat infot leiab nii Hiiumaa valla kui ka Uuskasutuskeskuse kodulehekülgedelt.

Sildid: kogumisring, Uuskasutuskeskus