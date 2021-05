Heiki Nabi saab jälle treenida

Teisipäeva õhtul tühistas Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt nimetatud sõltumatu dopinguvastane distsiplinaarkolleegium positiivse dopinguproovi andnud maadleja Heiki Nabi ajutise võistluskeelu.

Ajutine võistluskeeld tühistati uurimise ajaks ning nüüd võib Nabi naasta organiseeritud treeningutele.

Londoni olümpiahõbe Heiki Nabi ütles kommentaaris Vikerraadiole, et info keelu tühistamisest jõudis temani teisipäeva õhtupoolikul. “Lubatud on nüüd treenida ja võistelda, enne oli see mul keelatud. Nüüd on kõik lubatud nii, nagu ta oli enne,” selgitas sportlane.

Nabi aasta alguses võistlusväliselt antud dopinguproovist leiti keelatud ainet letrosooli. Aprillis avati Nabi dopinguproovi B-proov, mis osutus samuti positiivseks. Nabi ja tema advokaat Paul Keres on varasemalt viidanud, et letrosooli kogus A-proovis oli üliväike, 0,6 nanogrammi milliliitri kohta.

“Ma arvan, et komisjon (EOK distsiplinaarkolleegium – toim) on võib-olla suutnud näha ka seda poolt, et tõesti on võimalik saada selliseid väikseid näitusi juhusliku kokkupuute või misiganes saastumise teel. Alati ei pea seal taga olema teadlik tarbimine,” ütles Nabi.

Kahekordne Kreeka-Rooma maadluse maailmameister lubab jätkata ettevalmistust Tokyo olümpiamängudeks, ehkki vormi saamine on pikast pausist tingituna tema enda sõnul keeruline. Nabi rääkis, et sai vahepeal treenida väljas ja jõusaalis, aga oma karjääri jooksul pole tal enne olnud nii pikka maadlustreeningute pausi kui praegu selle tekkinud olukorra tõttu. Nabi sõnul loodab ta peatselt siirduda treeninglaagrisse, kuna teda on maadlusringkondades viimastel kuudel toetatud, ei pea ta laagri leidmist keeruliseks.

“Paljud ümberkaudsete riikide treenerid on avaldanud mulle kaastunnet, et sellise olukorraga pean tegelema ja et selline olukord üldse tekkinud on. Nad on kindlasti minu poolel ja sellist asja, et keegi treeninglaagrit ei tahaks pakkuda, pole ma küll kuulnud. Suhtlus on seni olnud nagu varem.”

Sildid: maadlus, olümpiamängud, treeninglaager