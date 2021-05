Hea õhuvahetus parandab õpitulemusi, kuid on kallis

Tiina Koit

Tiina Koit

Kes ei teaks, et värske õhk kooliruumides soodustab õppimist ja vähendab piisknakkuse leviku riski. Nüüd on ministeerium välja arvestanud, et Eesti koolide ja lasteaedade ventilatsioonisüsteemide tänapäevastamine maksaks suurusjärgus 350 miljonit eurot.

Nädal tagasi mainis teadus- ja haridusminister Liina Kersna rahvusringhäälingule antud intervjuus lisaks kõigi õpilaste koolilubamise teatele, et valitsus on andnud kohalikele omavalitsustele vahendid, millega osta koolidele süsihappegaasi- ehk CO 2 andurid. Need seadmed aitavad jälgida õhu kvaliteeti, mõõtes süsihappegaasi sisaldust õhus ja andes märku, kui see üle normi tõuseb.



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: haridusasutused, õhu kvaliteet