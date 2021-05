Esimene orienteerumisvõistlus

Heino Mardiste

aastal on Hiiumaa orienteerumisel juubeliaasta. Seoses sellega kirjutan oma mälestusi esimesest orienteerumisvõistlusest 60 aastat tagasi. 1961. aasta Hiiumaa noorsoo mängude kavas oli esmakordselt orienteerumine. Võistlus toimus 26. märtsil stardipaigaga Hausmas nn Vohu kurvis. Raja tegi ja peakohtunikuks oli Heino Mardiste. Kell 11 tulid starti viis kolmeliikmelist meeskonda ja kaks naiskonda. Kärdla Keskkooli õpetajate võistkonda kuulusid peale minu veel Hermi Vain ja Martin Ollisaar. Kaardiks olid valguskoopiad, mis olid ebatäpsed. Mina ei teadnud orienteerumisest midagi, kuid maastik oli mulle väga tuttav. Esimene kontrollpunkt (KP) oli Hausma tee ja Paluküla tee vahel kruusaaugus. Selle leidsime kiiresti ülesse. Teine KP oli Paluküla Tõkke talu taga, mille leidsime ka päris ruttu. Martin Ollisaar lausus lõbusalt “Küll see orienteerumine on lihtne, püsi vaid teistega koos”. Kolmas punkt oli Paluküla Leigri talu lähedal. Seal korjasid naised heinamaalt oksi ja sodi. Nähes meid sinna jooksuga tulemas, hüüdsid nad: “Äi, Äi täismehed, jooksete siin päise päeva ajal, tulge parem appi!”. Üks andiski oma korjatud oksad Ollisaare kätte, kes viis need suurde hunnikusse. Siis lisasid nad veel: “Kui odside seda va punast riidelappi, selle võttis Leigri Ellen ää, et teha lapselapsele ilus punane müts”. Lõpuks leidsime selle punkti ikkagi ülesse. Järgmise kontrollpunkti rebasefarmi lähedal leidsime ka päris kiiresti. Viies punkt oli kolhoosi sigala juures, selle leidmisega polnud ka raskusi. Meie arvestuse järgi pidi kuues punkt asuma Mardi talu lähedal. Talu juurde jõudes oli peremees õue väravas. Ta hüüdis meile: “Poisid, mis te siin tuhnite, plagu oo Varigu väravas!”. Midagi mõtlemata panimegi Varigu talu suunas. Seal oligi üsna nähtav punane lipp. Kuid selgus, et see oli juba seitsmes punkt. Meil tuli joosta tagasi kuuendasse. Teel tuli vastu EPT võistkond eesotsas Eelar Pisaga. Meid nähes nad rõõmustasid, sest nad olid nüüd meist ees. EPT võistkond oligi võitja, meie olime teised. Diplomeid ega auhindu polnud. Uue ala esimene võistlus tekitas elevust ja huvi nii osalejate kui ka kohalike elanike hulgas.

On meeldiv tõdeda, et orienteerumine Hiiumaal on tuntud ja teatud nii kodus kui ka kaugemal.

Lembit Sauer

spordiveteran

