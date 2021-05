COVID-19 Hiiumaal, 10. mai seisuga

Terviseameti andmetel ei ole eilse, 10. mai seisuga Hiiumaal kohapeal mitte ühtegi COVID-positiivset. Samas reoveeproov viitab, et viirus lõplikult kadunud ei ole. Kärdlast võetud proovis on viiruseosakeste kontsentratsiooni näitav signaal mõõdukas/tugev ning Käinas mõõdukas.

Testimine

Möödunud nädalal tehti Hiiumaal 92 testi koroonaviiruse tuvastamiseks.

Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine

Hiiumaal on esimese vaktsiinidoosi saanud peagu 4200 inimest ehk 45% elanikest, mis on Eesti maakondadest selgelt kõige kõrgem suhtarv.

Hiiumaa haiglas sai neljapäeval kaitsesüsti 132 ning esmaspäevaks, st eilseks oli registreeritud 143 inimest. Järgmine suurem vaktsineerimine on kavas 24. mail.

Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee, helistades kohalikku haiglasse või perearstile. Samas jätkuvalt palve kontrollida, et perearstil oleks teie korrektsed kontaktandmed olemas.

Piirangud

3. maist algas algklasside ja lõpuklasside õpilaste kontakt­õpe. Teiste klasside kohta ootame otsust sel nädalal.

Spordi, noorsootöö ja huvihariduse tegevusi saab siseruumides läbi viia, järgides 2+2 põhimõtet. Rühma­tegevused ei ole lubatud, kui tegemist ei ole kontakt­õppesse lubatud sama klassi õpilastega.

Kõik poed on külastajaile avatud, järgima peab 2+2 ning 25 protsendi täituvuse nõuet. Toitlustusasutuste väliterrassidel on einestamine taas lubatud. Niisamuti saab külastada muuseume ja näitusi.

Õues on lubatud spordi- ja liikumisüritused kuni 150 inimesega, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades, kaasa arvatud juhendaja. Rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi.

Igapäevane koondinfo koroonakriisi kohta on leitav valla kodulehel: https://vald.hiiumaa.ee/koroonakriisi-uudised

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

