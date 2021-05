COVID-19, 3. mai seisuga

Terviseamet

Terviseameti andmetel on Hiiumaal kohapeal eilse, 3. mai seisuga kaks koroonapositiivset.Nakatumiste arvult oleme Eestis jõudnud novembri, haiglaravi vajavate COVID-patsientide arvult detsembri tasemele. Hiiumaa haiglas praegu COVID-patsiente ei ole.Reoveeproovi näitajad on samuti mõnevõrra paranenud, Kärdlast võetud proovis on viiruseosakeste kontsentratsiooni näitav signaal mõõdukas.Möödunud nädalal tehti Hiiumaal 77 testi koroonaviiruse tuvastamiseks.Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.Hiiumaal on esimese vaktsiinidoosi saanud ligi 3700 inimest ehk 39 protsenti elanikest, mis on Eesti maa­kondadest kõrgeim suhtarv.Alanud nädalast oodatakse COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki 50aastaseid või sel aastal 50aastaseks saavaid inimesi. Samuti on endiselt oodatud vaktsineerima riski­rühma kuuluvad inimesed sõltumata vanusest. Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee, helistades kohalikku haiglasse või perearstile.Vähemalt ühe doosiga on vanuses 70–79 vaktsineeritud üle 90 protsendi ja 80+ vanusegrupis 77 protsenti elanikest.Esmaspäevast algas kontakt­õpe algklassidel ja lõpu­klassidel. Teised on nädala veel kaugõppel.Sport, noorsootöö ja huvi­haridus saavad alustada tegevust siseruumides, järgides 2+2 põhimõtet. Rühma­tegevused ei ole lubatud, kui tegemist ei ole kontakt­õppesse lubatud sama klassi õpilastega.Kõik poed on külastajaile avatud, järgima peab 2+2 ja 25 protsendi täituvuse nõuet. Toitlustusasutuste väliterrassidel on einestamine taas lubatud. Niisamuti saab külastada muuseume ja näitusi.Õues on lubatud spordi- ja liikumisüritused kuni 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades, kaasa arvatud juhendaja. Rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi.Igapäevane koondinfo koroonakriisi kohta on leitav valla kodulehel: https://vald.hiiumaa.ee/koroonakriisi-uudised

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

