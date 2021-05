Avalik kiri enduro-kogukonnale: palun, säästke looduskaitsealasid

Soojad ilmad on tulekul ja küllap on Hiiumaalegi saabumas taas külalisterohked ajad. Möödunud suvest on jäänud aga üks mõruvõitu mure, millest tahakski siinkohal rääkida.

Kõpu poolsaare rannalähedased rajad ja metsad on avastatud ka enduro-fännide poolt. Ja paraku sageli kõige ebameeldivamal moel. Muidugi on tore sõita kesk võrdlemisi puutumatut loodust, avastada uusi metsaradu jne. Kulla sõbrad, palun pidage siiski hoogu metsaaluse üleskündmisega! Mitmed seltskonnad on lausa Kõpu looduskaitseala piiranguvööndites paarutanud täiesti arulagedalt mööda rannamändide alust samblavaipa nii, et vaod järel. Ilmselt ei ole kellelgi neist tekkinud vähimatki küsimust – kui kaua võtab seesuguses keskkonnas pinnase taastumine aega? Jääge vähemalt omaaegsele sovjeedi piirivalvurite poolt sisse­sõidetud liivarajale, ka seal kimades saate oma adrenaliinilaksu kätte. On tõesti suur palve enduro-kogukonna arukatele liikmetele – palun jagage seda soovitust sotsiaalmeedias. Kauni loodusliku koosluse lõhkumine ei ole kiiduväärne!

Hirmuste küla kogukonna nimel,

Erkki-Sven Tüür