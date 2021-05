Arenduskeskus alustab korteriühistute nõustamist

Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Hiiumaa Arenduskeskusest tasuta nõu KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistule sobivate teenuste tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta, samuti aitab arenduskeskuse konsultant vajadusel taotlusi täita ja esitada.

“Viimastel aastatel on ühistute vajadused ja ka võimalused korterelamute renoveerimiseks oluliselt kasvanud. Hiiumaal on viiel aastal toetust saanud paar korterelamut, kuid huvi nii seniste kui uute teenuste kasutamiseks on kordades suurem,” lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

Hiiumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Liis Remmelg ütles, et ka klientide tagasiside ja senine kogemus kinnitab, et vajadus nõu ja abi järele on olemas. “Oleme koostöös KredExiga hinnanud, et kokku vajab Hiiumaal lähikümnenditel kordategemist veel paarkümmend hoonet, seega vajadus lisateabe, materjalide ja taotlemise nõustamise järele on kasvav. Meil on pikaaegne kogemus ettevõtlusmeetmete nõustamisel ning tunneme ka piirkonna probleeme ja võimalusi, mis on suureks eeliseks teadlikkuse kasvatamiseks ühistute seas,” lisas arenduskeskuse juht.

KredEx pakub korteriühistutele erinevaid teenuseid – renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Arenduskeskusest saab küsida konsultatsiooni nii teenuste tingimuste ja sobivuse kohta, taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka taotluse täitmisel ja esitamisel ning vajalike dokumentide kokkupanekul.

“Arenduskeskused seisavad selle eest, et piirkonna elamis- ja töötingimused, keskkond ning heaolu paraneks. Seega on korterelamute kordategemine ja renoveerimine meie kõigi huvides. See toob otsese kasu majaelanikele kulude kokkuhoiu ja mõnusa sisekliima näol, kuid kaudselt mõjutab see kogu piirkonda kaasaegsema elukeskkonna näol,” lisas Remmelg.

Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul ühendust võtta keskuse juhatajaga meiliaadressil

liis.remmelg@hiiumaa.ee või telefonil 5055 709.

Toimetaja HARDA ROOSNA

Sildid: korterelamute renoveerimine, korteriühistute nõustamine, KredEx