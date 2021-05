Algas vaktsineeri­mine vanusegrupile 50+

Eilsest saavad end digilugu.ee keskkonnas COVID-19 viiruse vastu vaktsineerimisele registreerida inimesed alates 50. eluaastast.

Esmaspäeva hommikul oli registreerimissüsteem häiritud ning broneeringuid ei saanud teha. Hiiumaa haigla registratuuris töötav Marge Vähter ütles, et tehnilised häired takistasid veebi kaudu aegade broneerimist ka Hiiumaa haiglas, kuid järjekorda sai panna telefoni teel.

Kui HL reporter kesk­päeval proovis end vaktsineerimise järjekorda panna, pakkus digiregistratuur Hiiumaa haiglas vaktsineerimiseks aegu 10. maiks. Valida oli kahe meditsiiniõe vahel, kas Karin Tara või Angelika Sadam ning aegu nende juurde oli esmaspäeva pealelõunal 34, iga viie minuti tagant.

Marge Vähter ütles, et vaktsineerimine 50+ sihtgrupile toimub haiglas ka 6. mail, kuid need ajad on juba kinni. Nii 6. kui 10. maiks planeeriti kummalgi päeval aegu 100 inimesele. Vaktsineerimisel kasutatakse Moderna vaktsiini.

Digi­registratuuri kasutamisel on vaja end sisse logida patsiendiportaali, kus on teade, et on saabunud võimalus saada COVID-19 vastu esmajärjekorras vaktsineeritud. Lehe allnurgas on nupp, millest avaneb link digiregistratuuri. Seal saab valida maakonna, tervishoiuasutuse ja aja­vahemiku, mil soov vastu­võtule minna. 50+ sihtgrupi vaktsineerimise aegu on võimalik kinni panna nii Hiiumaa haiglasse kui ka teiste maakondade tervishoiuasutustesse.

Juhul kui on vaja broneering tühistada, soovitab portaal seda teha hiljemalt 24 tundi enne vastuvõtuaja saabumist.

Sildid: 50+, vaktsineeri­mine