150 aastat Kärdla raamatukogu

Järgmisel nädalal tähistab Kärdla Linna­raamatukogu 150. sünnipäeva.Raamatukogu on oma 150 tegutsemis­aasta jooksul üle elanud kaks ilmasõda, muutuvad riigikorrad ning koguni tulekahju. Kantud on üle kümne erineva nime ja pea sama palju kordi on muutunud ka raamatu­kogu asukoht.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Kärdla Linna­raamatukogu, sünnipäev