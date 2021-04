Volikogu kuulab Kaleste ja Kärdla KAH ala inimesi

Hiiumaa vallavolikogu nelja­päeval toimuvale video­istungile on volikogu eestseisus kutsunud kahe RMK kõrgendatud avaliku huviga raieala ehk nn KAH ala esindajad, Marek Tamm Kaleste külast ja Laura Laasi Kärdlast, lisaks RMK ja huvi­gruppide esindajad.

Tähtajaks, 7. aprilliks saatis Kaleste küla esindaja Marek Tamm RMK metsaülemale Andres Tammeveskile külaelanike ettepanekud, mida toetas kokku 154 inimest. Neist 18 Kaleste küla elanikku ehk peaaegu kõik külaga seotud inimesed, märkis külaelanike nimel kirja edastanud Marek Tamm Kaleste küla Vidriku talust. Lisaks ühinesid kirjas tehtud ettepanekutega veel 136 Kõpu poolsaarega seotud inimest.

“Jääme ootama RMK vastust siinsele kirjale ja kirjas ettepandud kaasamis­koosoleku kutset, et jätkata arutelusid Kaleste küla riigimetsa parima võimaliku majandamise üle,” kirjutas Tamm kaaskirjas. Kiri saadeti ka Hiiumaa vallavanema, Hiiumaa valla­volikogu esimehe ja Kõrgessaare osavalla vanema aadressil.

Kirjale vastas Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik, kes teatas, et volikogu eestseisus otsustas võtta istungi päevakorda infopunktina RMK plaanitavad metsatööd Hiiumaa KAH aladel. Viidik selgitas, et infopunkt tähendab seda, et teemat on võimalik selgitada nii RMK, valla kui ka kogukonna esindajatel. “Samuti on voli­kogu liikmetel võimalus ettekandjatelt küsida küsimusi ja saada vastuseid – eesmärk on viia volikogu liikmed tegeliku olukorraga kurssi,” selgitas Viidik saadetud kutses.

Kuna volikogu esimeheni on jõudnud pöördumised Kärdla ja Kaleste KAH alade kohta, saadeti kutse nende esindajatele. Kõrgendatud avaliku huviga RMK raiealad Hiiumaal on ka Puski küla ja Meelste/Tahkuna küla lähikonnas.

Volikogu istung algab neljapäeval, 15. aprilli kell 15 ja toimub elektrooniliselt. Istungi infopunkt, kus külaelanikud sõna saavad, algab orienteeruvalt kell 15.30 ja istungi ülekannet saab jälgida Hiiumaa valla Youtube kanalil.

Ka Hiiumaa vallavalitsus saatis RMK-le tähtajaks, 7. aprilliks omapoolsed ettepanekud. Kõigil neljal RMK KAH alal on valla­valitsuse soovitus majandada asulalähedasi metsi vähese intensiivsusega ehk parkmetsana.

