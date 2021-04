Vaikselt kasvame

Eilne teade, et Hiiumaa elanikeregistrisse on märtsikuuga lisandunud 13 vastsündinut, sundis küsima, kas siseministeerium mitte ei eksi. Nii suurt numbrit ei mäleta enam aastaid ja Hiiumaa haiglas sündis märtsis vaid kolm last. Sama palju nagu tavaliselt.

Arv on siiski õige, lihtsalt need lapsed on ilmselt sündinud kuskil mandril ja saanud oma esimese n-ö sissekirjutuse Hiiumaale. Kontrollida ei õnnestunud, aga loodetavasti on need saare uusasukate lapsed. Juba aasta aega on Hiiu Lehes hulgi kuulutusi inimestelt, kes soovivad saarele kinnisvara soetada. Tuttav ehitusmees ütles, et tööd on talv otsa olnud ja tellijaiks enamasti uued inimesed. Loodetavasti tahavad nad saarele jäädagi, kas siis pikemalt või päriseks.

Hea märk on ka see, et Hiiumaa haiglas on üle aastate ametis uued arstid. Üks neist kohalike jaoks muidugi täitsa oma – no see Tähiste tüdruk. Ja anestesioloogiaõele

Aljonale paistab siin ka meeldivat. Riina Tamm ütleb tema kohta ka juba meie Aljona.

Mis sest, et töötavad osaajaga – eks hoiame pöialt, et neile siin meeldima hakkaks ja jääksidki.

Rahvaarv on aasta alguse kolme kuuga kasvanud 1. jaanuari 9514 inimeselt 1. aprilli 9532 inimeseni ehk mitte küll palju. Siiski on aastaid kestnud kahanemise kõrval +18 päris hea number, eriti kui liita sellele ka mullune elanike arvu kasv.

16. aprill 2021