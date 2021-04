Üleskutse kaasa rääkida Kärdla ümbruse metsade raieplaanides

“RMK teavitab, et plaanib alustada metsatöödega Hiiumaal Kärdla linna lähiümbruse ning Puski, Meelste ja Kaleste külade riigimetsas. Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu…” – selline teade on jõudnud minu postkasti, kirjutab tänavu maakonna teenetemärgi saanud vallavolikogu liige Inge Talts.

Kõigi nimetatud alade kohta on koostatud kirjeldus, mis leitav RMK kodulehel. Erinevalt on tähistatud küps, keskealine ja noor mets, rangelt kaitstavad alad, mittemetsamaa… Metsamajanduse mõttes tähendab küps mets raieküpset metsa. Kärdla lähiümbruses on küpseks metsaks tunnistatud Kärdla-Tareste matkaraja äärne, ka RMK lõkkekoha kõrval olev mets, Vabaduse tänava otsa juurde jäävad alad, Marja tänava otsas olev mustikamets… Kõike ei jõua üles lugeda, osa alasid on tähistatud metsaeraldistena.

Linnast kaugemale jäävad metsad ei ole kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alad, seega linnakodanik nende majandamises kaasa rääkida ei saa, aga veel saab linnakodanik kaasa rääkida Kärdla lähiümbruse metsade tulevikus, sest ettepanekuid ootab RMK juba homme, 7. aprillil.

Olen veendunud, et meie jaoks nii olulisi alasid saab ja tuleb majandada püsimetsadena. Seda põhimõtet toetab ka Kärdla linna üldplaneering: oluline on looduskeskkonna säilitamine ja lähtumine avalikest huvidest.

Mets, eriti nn küps mets, on koht, kust saame kõige loomulikumalt ja väikseima ökoloogilise jalajäljega taastada omaenda jõudu. Selline Kärdlat ümbritsev “vöö” on parim kaitse ka kuumalaine eest.

Pean õigeks, et enne raietööde plaani “lukku löömist” kohtuksid RMK esindajad Kärdla kogukonnaga näost näkku, et leida parim lahendus.

Mõttekaaslasi kutsun üles ühinema meie algatusgrupi koostatud pöördumisega RMK poole ja oma soovist teada andma minu meiliaadressil inge.talts@gmail.com homme, 7. aprillil hiljemalt kella 16ks.

INGE TALTS

MTÜ Hiiu Tuul