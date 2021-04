Tuuliku aretatud ‘Kera’ eest maksti oksjonil 102 naela

SULEV SAVISAAR

Kurrulise lumikellukese (Galanthus plicatus) sordi ‘Kera’ aretas Taavi Tuulik minu sordist ‘Suur Tilk’ (2005) ning see on sattunud ka Inglis­maale, kus Dryad Nursery müüs ühe taime 3. veebruaril 2020 e-Bay oksjonil hinnaga 102 £ (naela), teatas bioloog Sulev Savisaar oma sotsiaalmeedia kontol. “Rohelise sigimikuga taime jaoks on see hea hind,” tõdeb ta samas.

