Tiiu kiirpaadi meeskond päästis merest kaks inimest

Neljapäeval, 15. aprillil kella poole viie paiku päeval teatati, et Haapsalus on Topu sadama juures meres umbes kilomeetri kaugusel kaldast ümber läinud väiksem paat ning vees on mees ja naine.

Sündmusele reageerisid Lääne-Eesti vabatahtlik reserv­päästerühm, Haapsalu ja Risti päästekomandode päästjad ning PPA kopter Charlie. Lisaks kopterile ja päästjatele kaasas PPA merevalvekeskus otsingutesse ka reisiparvlaev Tiiu.

Esimesena leidiski sündmuskoha parvlaeva Tiiu kiirpaadi meeskond, kes võttis oma paati vees olnud mehe ja naise. Inimesed viidi Rohuküla sadamasse ja anti üle kiirabile, kes nad haiglasse toimetas.

Meres olnud inimesed päästevarustust ei kandnud. Ümber läinud paadi Topu sadamasse pukseerimisega tegeles reservpäästerühma üksus.

PPA merevalvekeskuse juht Aleksandr Lind ütles, et enne navigatsioonihooaja algust tuleb kriitilise pilguga üle vaadata oma paadi tehniline seisukord, samuti on oluline kanda paadiga sõites päästevarustust. “Kindlasti on kõige turvalisem, kui veekogule minnes on päästevarustus inimesel seljas, paadist ei pruugi seda õnnetuse korral piisavalt kiiresti kätte saada,” ütles Lind.

TS Laevad teavitas oma kanalites Hiiumaale reisijaid ja vabandas, et Tiiu väljumine kell 17.30 Rohukülast hilines, kuna laeva kiirpaat ja meeskonnaliikmed osalesid merepäästeoperatsioonil. “Anname teada, et merehädalised said päästetud ja laev väljus kell 18.03 Rohukülast.” Sellest tulenevalt hilinesid mõnevõrra ka väljumised kell 19.00 Heltermaalt ja kell 20.30 Rohukülast.

