Sinilillekampaaniaga anname au veteranidele

Tänasest algab kampaania, mis kutsub üles veteranidele au andma ja sinilille kandma.Eesti Vigastatud Võitlejate ühingu ja Naiskodukaitse eestvedamisel leiab tänavu kevadel juba kaheksandat aastat aset Sinilillekampaania veteranide toetuseks.Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranid on kõik mehed ja naised, kes alates 1995. aastast kaitseväe koosseisus osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel või saanud vigastada, olles teenistuses Eestis.Sinilill aga on veteranide toetussümbol, mis loodi 2013. aastal esimeseks veterani­päevaks sarnaselt brittide punase mooni kampaaniale.Aprillikuu jooksul on võimalik soetada sinilille sümboolikat, mille kandmisega saab näidata, et toetad ja tunnustad Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning seeläbi anda kampaaniasse oma panus.Tänavu aitavad sinilille sümboolika müügist kogutavad annetused lisaks veteranide spordi- ja õppetegevuse toetamisele soetada Narva haiglale taastusravi seadmeid ja toetada MTÜ Peaasjad tegevust vaimse tervise arendamisel. Samuti rajada Viljandi linnal välijõusaali ja toetada Eesti Invaspordi liitu eri­vajadustega inimeste sportimis­võimaluste arendamisel.Tavapäraselt valmistatud sinilille on juba enamik eestimaalasi kandnud, selle aasta uudistooteks aga on sini­lillega võtmehoidjad. Lisaks on meene­valikus vildist sinilillemärgid, patsikummid, käepaelad, riidest poekotid, kleepsulehed ja autokleepsud. Kõiki valikus olevaid tooteid koos miinimumannetustega saab näha kodulehel www.naiskodukaitse.eeSinililletoodete soetamiseks ja annetuste tegemiseks saab võtta ühendust oma kodumaleva naiskodukaitsjate või Naiskodukaitse instruktoriga.Sinilillesümboolikat soetada ja seeläbi annetust teha saab mitmetes müügipunktides, sh kontaktivabalt Selveri, Apotheka, Karupoeg Puhhi või Apollo e-poodidest kulleriga koju tellides.Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonna esinaine Küllike Tammeveski lubas, et igal aprillikuu reedel ilmub Hiiu Lehes persooni­lugu ühe Hiiumaalt pärit veteraniga.“Neid hiidlasi, kes missioonidel käinud, on mitukümmend, aga tänavu portreteerime nelja, et saada teada, kes on veteran ja mida ta on korda saatnud,” ütles Tamme­veski lehele.Naiskodukaitse arendus­spetsialist Elisa Jakson rääkis, et kehtivate piirangute tõttu on rahvakogunemised keelatud, seega jäävad tavapärased Sinilillejooksud ja perepäevad ära, Veteranirocki saatus on veel lahtine. See-eest saab osaleda #veteraniväljakutses, individuaalmatkadel ja veebi­mängudel. Üks ägedaid üritusi on esmaspäeval, 5. aprillil algav heategevuslik oksjon, mida oma annetatud esemetega toetavad Marina Kaljurand, Joel Ostrat, Hendrik Sal-Saller, Anu Välba, Trad. Attack!, Gameboy Tetris, Ilmar Raag, Kaido Tiitus, Inboil, Priit Kuusk, Liina Kersna, Inga Lunge, Koit Toome, Laura Põldvere, Ott Kiivikas, Kristiina Šmigun-Vähi jpt.Lisainfo www.annameau.ee

HELJA KAPTEIN

Sildid: Anname au, kampaania, sinilillemärk, veteranid