Personaalnäitusele kas läbi klaasi või personaalselt

Kaja Hiis-Rinne

1. aprillil avasime eriolukorralise saladuskatte all Nelja Nurga Galeriis Kärdlas tekstiilikunstnik Lylian Meisteri personaal­näituse “Aarete saar”.Näitus on esmakordselt galerii ajaloos tulenevalt oludest muudetud vaadeldavaks ka väljast, läbi akende – galeriis põlevad ööpäev läbi mõned lambid ja tutvustustekstid on kinnitatud uksele.





