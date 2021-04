Päris okeilt?

Oi seda tormi, mis peale nädalavahetuse vaktsineerimistalguid puhkes. Valdavalt kõlas vali kriitika vaktsineerimis­talgute korralduse ja korraldajate aadressil. Enamasti on kriitika põhjendatud. Paraku kuuleme juba enam kui aasta, kui halvasti vastutajad ja tegijad COVID-19 leviku ohjamise ja tagajärgedega toime tulevad.

Selle taustal mõjuvad värskendavalt teistsugused arvamused. Näiteks Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm on rahul. “Hea meel on tõdeda, et hiidlane soovib end vaktsineerida, kui ainult vaktsiini jätkuks!” ütles Tamm sotsiaalmeedia postituses ja tänas ka kolleege.

Eilses Eesti Päevalehes ütles arengunõustaja Raimo Ülavere, et tema arust on meil vaktsineerimisega asjad päris hästi. Eriti kui arvestada, et kunagi varem pole Eestis sellises mahus ja tempos vaktsineerimist kunagi tehtud. Tema soovitab vigadest õppida, võtta kaasa see, mis hästi läks, teha uued otsused ja järgmine kord teha targemini.

“Olen endiselt veendunud, et juunis tõstame pea püsti (muidugi, kui hädaldamise kõrvalt märkame seda teha) ja vaatame ringi ja ütleme, et päris okeilt saime sellega hakkama. Nagu meil kombeks,” tähendas ta.

Positiivsete testide arv Eestis langes alla 400. Teist päeva järjest ei lisandunud Hiiumaale ühtegi COVID-19 nakkusjuhtu.

Nii et – pea püsti – oleme täitsa tublid olnud ja jätkame samas vaimus!

