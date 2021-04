Parima Eesti Konsumi juhataja lahkub töölt

Tormi Konsum valiti 2020. aasta Coopi Eesti parimaks kaupluseks, autasu personalile võttis vastu kaupluse juhataja Merit Savioja, kel täna on viimane tööpäev.Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons ütles, et tal on Meriti lahkumisest väga kahju. “Merit on meie pesamuna, tuli meile tööle neli aastat tagasi ja on Tormi Konsumile hoo sisse andnud ja kaupluse tippu viinud,” tunnustas Antons, pisar kurgus.





