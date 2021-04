Natust nalja

erakogu Hanna ja Johanni lood

Vanaema läheb neljase Hannaga poodi, sest tüdruk tahab kohupiimakorpi. Seekord olid korbid suuremad kui tavaliselt. Kodus lõikab vanaema kohupiimakorbi neljaks, et lapsel oleks parem süüa, paneb kaks tükki taldrikule ja kaks külmkappi. “Aga pane sinna allapoole,” hõikab Hanna vanaemale järele.

Hanna tuleb lasteaiast ja näeb laual kommikaussi. “Hanna, aga täna pole ju kommipäev, see on alles laupäeval,” ütleb vanaema. “Ma ei võtagi kommi, ma söön šokolaadi!” teatab Hanna.

“Ma ei soovi porgandit, aga ma tunnen pudru lõhna,” ütleb Hanna. “Kas sa soovid putru?” “Jaa, siis ma ei pea lasteaias sööma,” ütleb Hanna.

Vanaema istub väike­vennaga diivanil. Hanna mängib laua peal oma klotsidega. “Hanna, palun anna sealt laua otsa pealt venna lutt,” palub vanaema.

Hanna laob oma klotse rahulikult edasi ja lausub: “Keda kotib?”

Nüüd tuleb vanaemal otsa vaadata Hanna emale, kes ütleb nii alati oma nooremale vennale, kui see millegi üle viriseb.

Vestlus vanaemaga: “Hanna, sulle sünnib väikevend, siis on emmel ja issil üks poiss ja üks tüdruk.” “Aga minu issi ei ole ju venna issi, see on minu issi.” “Aga emme ja issi on teil ju kahe peale.” “Emme jah, aga issi on minu oma,” teatab Hanna.

Vanaema hüpitab Hanna väikevennat, kes just püksi kakanud. “Oh sa väike sitaratas küll,” ütleb vanaema hellalt.

Hanna aga solvub: “See ei ole sitaratas! See on minu venna, Johann Siren!”

Viiese Hanna sõjakisa: “Emme-emme! Ma saan kohe südari, Joosu kisub mu tõuksi!”

Joosu vaatab, kuidas vanaema käib ümber muruniiduki ja ei oska seda käima panna. Sõidab siis oma elektriautoga kõrvale ja küsib: “Aku tühi?”

Kahese ja kolmese lood

Kolmene: Laps ajab vanaemaga köögis juttu, vanaisa tuleb ka kööki ja jääb kuulama. Laps oma jutu vahele: Mis sa passid siin, noor mees!

Kolmene: Laps püüab vana­emale selgeks teha, mis ajast ta räägib: Ma mõtlen seda aega, kui sa veel nii krobeline polnud.

Kahene: Pühapäeva hommikul enne seitset lööb laps vanaema-vanaisa magamistoa ukse mürtsuga lahti ja küsib: Mis SIIN toimub? Kui vanavanemad ei vasta, siis natuke aega on vaikus, mille järel laps teatab: Mitte midagi! Ja jookseb minema.

Kahene: Laps on vanematega poes, äkki näeb võõrast onu ja ütleb: Tahan onu sülle!

Ema: Aga kui onu sind oma koju viib, mis sa siis teed?

Laps: Mh, mängin.

Kahene nutab, tita teeb ka häält. Kahene: Ei nuta, tita, mina nutan!

Liiga ilus

Kuueaastane vend ja tema neljaaastane õde lähevad jõululaupäeval koos ema-isaga vanaema ja vanaisa juurde külla. Kui õde üleriided ära võtab, on näha, kui sätitud ja mukitud ta on.

Suur vend vaatab tundmatuseni muutunud väikest õde ja ütleb: “Liiga ilusad tüdrukud ei ole ilusad!”

Kurimemm

Neljaaastane lapselaps palub luba peale saunaõhtut vanaema juurde ööseks kaisuma jääda ja saab loa. Kui magamamineku aeg käes, ütleb poiss vanaemale: “Noh, kurimemm, peseme hambad puhtaks ja lähme ruttu tuttu!”

Mis värvi on Soome?

Kui Soomes töötav isa end jälle tööle hakkab sättima, ütleb neljaaastane Kessu, et tahab ka issi kaasas Soome minna.

Ema püüab selgitada: “Issi on pikad päevad tööl ja kuhu siis sina nii kauaks jääd?”

Kessu peab veidi plaani, aga mõttest ei loobu ja teatab otsustavalt: “Ma tahan näha mis värvi Soome on!”

Kus teie “käpp” on?

Mõned head aastad tagasi, kui Hiiumaal avati esimesed iseteeninduskassad Tormi Konsumis, kus toimib kaks nutisüsteemi – iseteeninduskassa ja n-ö käpasüsteem –, juhtus selline lugu.

Tol päeval kui Hiiu Lehes ilmus selle­teemaline uudis ja olin selle juba läbi lugenud, sattusin suurde õhinasse ja seadsin veel samal päeval sammud Tormi poodi.

Saime poes kokku tuttava paariga, kes samuti riiulite vahel kaupa valis. Pärast teretamist tuli nagu iseenesest minu suust küsimus: “No ja kus siis teie “käpp” on?”

Väikese mõttepausi järel tuli vastus: “Meie käpp on kodus.”

Kuna mõlemad oleme koeraomanikud, pidasid nemad silmas muidugi oma kutsut, mina aga hoopis nutikäppa…

Karnevalile tulite?

Eesti jahimehed lähevad Ukrainasse ajujahile. Kui metsamineku eel kõik jahimehed üles rivistatakse, hakkab silma, et Eesti jahimeestel on seljas oranžid turvavestid ja ukrainlastel mitte. Jahijuht vaatab eestlasi ja küsib: “Estontsõ, võ što, na karnaval sabiralis?”

Jahikokkuvõte

Ajujaht lõpeb ja jahijuhataja teeb kokku­võtteid: “Küttisime kuus metssiga, kaks põtra ja kolm metskitse. Pihta sai kaks ajajat…”

Algaja jahimees küsib: “Miks siis kohe jahi algul ei öeldud, et ajajaid tohib ka lasta?”

ITajastu

Kui arvuteid oli veel vähe, küsis ametnik vanapapilt, kas tal e-maili aadress on. Papi vastas: Üks emailkauss on mul küll kodus.

Kenal sätitud proual paluti digitahvlile allkiri kirjutada. See oli võõras asi ja allkiri ei jäänud loetav. Ametnik: Palun kirjutage uuesti. Ja proua maaliski hästi hoolikalt: UUESTI.

Imelik perekonnanimi

Emal on vaja ametnikule öelda oma lapse nimi: Solon Koppel. Ametnik küsib: Oot, kuidas see perekonnanimi oli?