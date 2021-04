Lapsevanem ei tohi olla vägivaldne

Eesti Naisliit on Malle Kobinilt talle 2013. aastal omistatud aasta ema tiitli 9. aprillil 2021 ära võtnud ning mõistab hukka igasuguse laste väärkohtlemise ja perevägivalla. Naisliit rõhutab, et ükski võim ei ole kuritarvitamiseks.

Oleme koos ülejäänud Eesti ühiskonnaga sügavalt nördinud, et üks ema on oma vastutusel olevaid lapsi nii julmalt kohelnud. Meil on väga kahju lastest, kes pidid väärkohtlemise all kannatama. Selline käitumine ei ole üldse ema vääriline.

Kahju, et alles nii palju aastaid hiljem abi vajavaid lapsi märgati. Mõned kogukonna liikmed on meediale tunnistanud, et ei julgenud oma kahtlusi jagada, sest Kobin oli kohalikus elus väga mõjukas inimene. Paraku on võimu kattevarjus toimetav väärkohtlemine ühiskonnas laiem probleem, millele Naisliit oma tegevuste kaudu ka edaspidi tähelepanu juhtida kavatseb.

Mailis Alt

Naisliidu esinaine

Sildid: Malle Kobin, naisliit, väärkohtlemine