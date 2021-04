Kes tahab osta… merelaidu?

Kassari juurtega Katrin Oolmets pakub müügiks erilist objekti – meres asuvat laidu. Tegu on Kassari saare idaküljele jäävas Mäealuse lõukas asuva laiuga, mille praegune omanik sai päranduseks oma emalt. Oolmets ütles, et tema ema valduses oli Jürnahansu maatükk mitukümmend aastat.

Algselt oli päritud maatükk suurem ja hõlmas ka naabruses asuva suure Taguküla laiu keskosa. See osa on praeguseks leidnud uue omaniku ja on kasutusel hobuste karjatamise koplina.

4428 ruutmeetri suurune laid, millel nime polegi, on looduslikult ilus ning seetõttu ka looduskaitse all. Pärija sõnul sinna midagi ehitada ei saa, kuid kiirustavast maailmast eemaletõmbumise ja omaetteolemise kohaks sobiks laiuke küll.

Laiu praegune omanik elab Tallinnas, kuid tal on palju sugulasi Hiiumaal. Saarel käib ta tihti ja veedab siin ka kõik oma puhkused, kuid laiule ei ole jõudnud, mistõttu otsustaski selle müüki panna.

