Jüripäeva kiire?

Kolmapäeval laekus kõigi Kaleste küla KAH ala pöördumise toetajate meilile RMK metsa­ülema Andres Tammeveski kutse kohtuda täna, 23. aprillil Kaleste metsas.

Kirjas seisab: “Metsas kohtumise ees­märgiks on tavapärase suhtlemise jätkamine riigimetsa majandajaga võimalike hirmude kahandamiseks ning kogukonna pöördumistes esitatud nõudmiste arutelu”.

Selgub, et tegemist on korduskutsega, mis varasemalt saadeti väiksemale ringile, Kaleste KAH ala initsiatiivgrupile. Juba esimesele kutsele vastas Kaleste küla esindaja Marek Tamm, et Kaleste küla KAH ala kogukond ei pea mõistlikuks ega vajalikuks kohtumist järgmisel nädalal ning tuletas riigiettevõttele meelde nende endi võetud kohustusi ja kaasamise ajaraamistikku.

Nimelt peab RMK vastavalt endale võetud kohustusele ja kodulehel avaldatud metsatööde planeerimise kaasamiskavale

- vastama 21 päeva jooksul kogukonna saadetud kirjalikele ettepanekutele, s.t. koostama metsatööde kava projekti;

- seejärel on kogukonnal 21 päeva aega, et projektiga tutvuda ja kooskõlastada oma seisu­kohad;

- seejärel näeb kaasamiskava ette avaliku koosoleku, kus RMK ja kogukonna esindajad saavad oma seisukohti arutada ja otsida kõigile osapooltele sobivat lahendust;

koosoleku kutse aga tuleb saata välja 14 päeva enne koosolekut.

“RMK ametlikust kaasamiskavast lähtudes ei pea Kaleste kogukond mõistlikuks ega vajalikuks kohtumist järgmisel nädalal [23. aprillil]. Me ootame hiljemalt 28. aprilliks RMK ametlikku vastust meie kirjale, sh esialgset metsatööde kava projekti, mis eelduspäraselt arvestab kogukonna kirjalikult tehtud ettepanekutega. Seejärel võtab kogukond endale kuni 21 päeva aega, et projektiga tutvuda ja millalgi mai lõpus-juuni alguses, nagu kaasamis­kalender ette näeb, leiame avalikuks koosolekuks aja, mis sobib kõikidele kogukonna esindajatele ja RMK esindajatele. Heade soovidega, Marek Tamm.”

Nii, et kes tahab, võib minna metsa metsaülemaga kohtuma, aga sel kohtumisel ei saa kogukonna nimel sõlmida kokkuleppeid kohaliku metsa majandamise kohta.

Sest Kaleste KAH ala algatuse taga seisev kogukond eelistab lähtuda RMK enda seatud kaasamise põhimõtetest ja kohtuda metsa­ülemaga metsas siis, kui selleks ettenähtud aeg käes.

23. aprill 2021