Haiglapersonal sai olulist täiendust

Arstide põud on igas maakonnas, seepärast on eriti rõõmustav, et Hiiumaa haiglas töötavad kaks uut sisearsti ja anestesioloogiaõde. SA Hiiumaa Haigla nõu­kogu liige ja õendusjuht Riina Tamm tõdes, et on olnud pikk ja aeganõudev töö, et saada arste nii-öelda mere taha tööle. “Eriti suur on sisearstide põud ja samuti oli anesteesiaga suur mure,” rääkis Tamm.

