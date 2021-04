ERMi luulevõistluse võitsid Kärdla õpilased

Kui Eesti Rahva Muuseumi korraldatud emakeelepäeva luulevõistluse “Elas kord…” võitjate nimed esmaspäeval avalikuks said, hakkas toimetusele hulgi tulema rõõmu­sõnumeid, et Kärdla kooli õpilastel läks konkursil väga hästi.ERMi luulevõistlusel osales seekord märkimisväärselt palju Kärdla põhikooli õpilasi – 20.Kuni 16aastaste noorte kategoorias valiti neli parimat luuletajat, kellest kaks on Kärdla põhikooli 9. klassi õpilased. Monabel Pass (15) kirjutas luuletuse väikesest, aga rikkast eesti keelest pealkirjaga “Pisikeeled muuseumisse!” ning saatis selle konkursile rukkililledega kaunistatud kaardil. Berit Tikenberg (15) saatis konkursile südamliku luuletuse “Elas kord”, milles laps palub emal talle une eel muinasjutte lugeda.“Luuletusi saatsid nii vanemad kui nooremad õpilased – nii hea meel, et meil on nii palju loomingulisi noori – väga tublid!” kiitis kooli direktor Margit Kagadze.Õpetaja Tiia Palmiste rääkis, et tema 3. klassis kirjutasid luuletuse kõik 18 õpilast, aga oma töö saatsid Tartusse võistlema neist 14. Üheksandates klassides osales võistlusel kokku kuus õpilast seitsme luuletusega, kellest kaks pälvisidki esikoha.Palmiste, kes on 3. klassi klassiõpetaja ja 9. klassidele annab eesti keelt ja kirjandust, ütles, et tema osa sellel konkursil piirdus õpilaste ärgitamise ja innustamisega, et nad ikka luulet kirjutaksid ja oma tööd Eesti Rahva Muuseumile ära saadaksid.“Olime ju distantsilt õppimas, klassiruumis õpilasi konkursiks ette valmistada ei saanud,” selgitas Palmiste. “Väiksemate õpilastega on lihtsam, nende osalemist saab veel vanemate kaudu ka mõjutada ja tõesti, mulle laekuski 18 toredat, armast, vaimukat ja kenasti illustreeritud luuletust. Olen väga tänulik nii oma väikestele õpilastele kui ka nende kuulekatele vanematele, kes õpetaja innustust jagasid ja lapsed kodudes loominguni suunasid.”Palmiste tõdes, et noorte puhul nii lihtsalt ei saa, sest neid peab piisavalt veenda oskama ja see ei ole alati sugugi lihtne: “Meie üheksandad klassid on aga üks vahva ja tegus seltskond noori inimesi, kellega koos õppida ja õpetada ning eks ma ikka lootsin, et keegi neist tahab proovida. Ja mul on tõesti hea meel, et päris mitu õpilast osaleda otsustasid. Nende hulgas ka mõned noormehed. Ütlen neile ikka, et iga katsetus on ühtaegu võit, iga väljakutse proovimist väärt. Minu jaoks on luulevõistlusel osalemine samuti võit. Et õpilased katsetasid, kirjutasid, julgesid proovida, oma nimega tööd esitada. Ega see noorele inimesele polegi niisama lihtne ja võib nõuda ikka parajat enese­ületamist. Luule ei pruugi ju selles õrnas eas midagi ägedat olla. Ma väga loodan, et kaaslaste osalemine ja hea tulemus konkursil on ühtlasi ka teisi motiveeriv, julgustav ja õpetav kogemus. Ma ise väga armastan luulet ja mis võiks minu jaoks rõõmustavam olla, kui et luulearmastus kas või natukenegi ka minu õpilastesse üle kanduks.”Kokku saabus konkursile 257(!) luuletust. Luuletusi kirjutati üle terve Eestimaa, luuletajate hulgas oli nii 8aastaseid kui 82aastaseid. Lemmikud valis välja nii rahvas kui ka žürii.Rahva lemmik selgus ERMi sotsiaalmeedia lehel, kus mitmed luuletused kogusid suisa üle 200 hääle. Hääletajate lemmik oli Pärnumaalt pärit 11-aastase Tony Kütti luuletus “Elas kord…”.Peaauhindadeks nii rahva kui žürii lemmikutele on pere­pääsmed Eesti Rahva muuseumisse, eriauhindadeks priid pääsmed muinasjutunäitusele. HARDA ROOSNA

Sildid: Berit Tikenberg, Eesti Rahva Muuseum, Emakeelepäev, luulevõistlus, monabel pass