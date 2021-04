Eksaminandide koroonaproovidest 10 olid positiivsed

Haridus- ja teadusministeeriumi ning SYNLAB Eesti koostöös korraldatud eesti keele riigi­eksami eelsel koroona­testimisel osales reedel 2608 inimest, nende seas 106 välisvaatlejat. Positiivseks osutus 10 eksaminandi test. Positiivse tulemuse saanud peavad jääma eneseisolatsiooni ning saavad eksami sooritada lisaeksami ajal. Hiiumaa kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja ütles, et meie gümnasiste nende kümne seas ei olnud.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles saadetud pressiteate vahendusel, et testimine on vaid üks meetmetest, millega tagada, et eksamitel oleks viirusoht võimalikult väike. “Eriti oluline on, et kõik, kes end eksamipäeval kehvasti tunnevad, olgu selleks nohu või lihasvalu, jääks koju,” lisas minister Kersna. “Haigestumise või mõnel muul põhjusel eksamilt kõrvale jäämise korral saab end registreerida lisaeksamile.”

Eesti keele riigieksami eelsele testimisele registreerus 2930 inimest, nende seas 119 välisvaatlejat. Positiivseks osutus 10 eksaminandi test üheksast erinevast koolist ja viiest maakonnast. Positiivse testitulemuse sai ka üks välis­vaatleja.

Eesti keele riigieksam toimus eile, 19. aprillil. Selleks, et kooli lõpetamine oleks võimalikult paindlik, on sel õppeaastal kõigil riigi­eksamitel lisaks põhieksamitele kaks lisaaega. Lisaajal eksami sooritamiseks tuleb abituriendil kindlasti esitada avaldus haridus- ja noorte­ametile kolme töö­päeva jooksul pärast põhieksami toimumist. Eile toimunud eesti keele riigieksami puhul siis hiljemalt kolmapäeval, 22. aprillil.

Riigieksamite sooritamine ei ole sel õppeaastal kooli lõpetamise tingimus. Lõpetajad, kes otsustavad, et neil ei ole vaja riigieksameid sooritada, ei pea sellest eraldi teada andma.

Eesti keel teise keelena eksami sooritajad annavad koroonaproovi esmaspäeval, 19. aprillil, Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajad 22. aprillil. Proov võetakse kurguloputus­vedelikust ning seda testitakse SYNLAB Eesti Tallinna laboris PCR meetodil.

Kõik aprillis riigieksamite või Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajad said võimaluse registreeruda enne eksamit toimuvale koroonatestile. Testimine ei ole kohustuslik, aga see on hea võimalus tagada riigi­eksamite ajaks lisakindlus.

Hiiumaa gümnaasiumi (HIIG) statsionaarses õppes valmistub kooli lõpetama 32 ja mittestatsionaarses õppes 6 õpilast, kokku 38. Eilsel eesti keele eksamil oli kavas osaleda 37 õpilasel. Lisaks tänavustele abiturientidele soovis eksamit teha üks eelmisel aastal lõpetanud õpilane ja kolm teiste koolide õpilast.

Matemaatika riigieksamile on HIIGist registreerunud 37 tänavust abiturienti ja üks mullu gümnaasiumi lõpetanu.

Eesti keele riigieksamile on registreerunud üle 7100, eesti keel teise keelena riigieksamile ligi 2800 ja Cambridge’i inglise keele tasemeeksamile ligi 2000 eksaminandi, teatas ministeerium.

