Ehk veel antakse andeks

Eile tuli vabariigi valitsuselt kauaoodatud sõnum, et RMK dividende vähendatakse ja see peaks tooma kaasa ka raiesurve vähendamise.

Riigi dividendiootuse vähenemine on kirjas uues riigieelarve strateegias ja keskkonna­minister Tõnis Mölder ütles, et dividendi­kärbe loob eelduse RMK kursimuutuseks.

“Ühiskondlikud ootused riigimetsa majandamisele on muutunud ning sellest pole võimalik mööda vaadata,” ütles Mölder. “Riigile kuuluv mets on meie kõigi ühine ressurss ning käes on hetk, mil peame tegema põhjaliku revisjoni neis prioriteetides, kuidas selle majandamisega edasi minna.”

Jutt jumala õige, nagu öeldakse. Miks võttis selleni jõudmine nii kaua aega?

Mölderi sõnul on koalitsioonilepingus sõnastatud raiesurve vähendamine oma olemuselt riikliku tellimuse muutmine RMK-le:

“Dividendide ootuse kärpimine näitab selgelt, et riik soovib ettevõtte omanikuna tempot aeglustada ning edasise strateegiaga põhjalikult tegeleda. Olgu see siis näiteks tegutsemine kodulähedastes puhkemetsades ehk nn KAH-aladel või loodushariduse arendamine. RMK fookus peab olema suunatud eelkõige loodushoiuga tegelemisele. Meie soov on, et raiesurve vähenemine algaks inimestele olulistest puhkemetsadest.”

“Mõistus hakkab kuskilt maa ja mere tagant vähehaaval koju tagasi tulema,” kommenteeris keskkonnaekspert valitsuse eilset teadet. “Parem hilja kui mitte kunagi. Kuigi kahju meie metsadele on juba kohutavalt suur. Üks põlvkond on juba raieküpsest metsast ilma jäetud! Kardan, st seda ei anta meile andeks.”

30. aprill 2021