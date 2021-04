COVID-19 Hiiumaal 5. aprilli seisuga

Hiiumaal oli eilse, 5. aprilli seisuga Terviseameti kinnitusel jälgimisel 12 COVIDpositiivset ja 9 lähikontaktset. Nakatunud on vanuses 9 kuni 67 aastat. Jätkuvalt on kolmandikul juhtudest nakkusallikas teadmata. 55% haigestunuid on nakkuse saanud pere- ja 10% tutvusringkonna kontaktist. 1/3 nakkuse saanuist on naised, 2/3 mehed. Hiiumaa haiglas COVIDpatsiente ravil ei ole.

