COVID-19 Hiiumaal, 26. aprilli seis

Terviseameti andmetel on eilse, 26. aprilli seisuga kuus COVIDpositiivset hiidlast, kellest kolm asub saarel. Lähikontaktseid on jälgimisel viis, kellest Hiiumaal kolm.

Nakatumiste arvult oleme Eestis jõudnud veebruari alguse tasemele. Samas on üle 400 inimese haiglaravil.

Hiiumaa haiglas praegu COVIDpatsiente ei ole.

Kärdla reoveepuhastist võetud proovis on viiruse­osakeste kontsentratsiooni näitav signaal mõõdukas, Käinas võetud proovis tugev.

Testimine

Möödunud nädalal tehti Hiiumaal 94 testi koroonaviiruse tuvastamiseks. Neist 39 võeti drive-in punktis ning tehti ka 17 tasulist testi.

Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine

Hiiumaal on esimese vaktsiini­doosi saanud 3250 inimest ehk 35% elanikest, mis on Eesti maakondadest kõrgeim suhtarv. 1725 inimest on saanud kaks kaitse­süsti.

Jätkub tavapärane vaktsineerimine perearstikeskuste kaudu. Palun kontrollige, et perearstil on teie korrektsed kontaktandmed, kuna on juhuseid, kus patsiendiga ei saa ühendust, et vaktsiini­võimalusest märku anda.

Eesmärk on esmalt kaitse­süstida riskirühmad. Hiiumaa torkab siin kogu Eestit vaadates silma sellega, et vähemalt ühe doosiga on vanuses 70–79 vaktsineeritud 89 % ja 80+ vanusegrupis 77 % elanikest. Mõlemad on viiendiku võrra Eesti keskmisest kõrgem tase.

Krooniliste haiguste korral tasub digiloost või pere­arstikabinetist uurida, kas kuulute riskigruppi, keda vaktsineeritakse ilma vanuse­piirita.

Suurvaktsineerimine ülehomme

Neljapäeval, 29. aprillil on Hiiumaa haiglas suur­vaktsineerimine, kuhu oodatakse riskirühma kuuluvaid inimesi vanusest sõltumata ning kõiki, kes on vanemad kui 65aastased või kes sel aastal saavad 65 aastaseks, seda sõltumata riskirühma kuulumisest.

Vaktsineerimiseks kasutatakse Moderna vaktsiini.

Registreeruda saab digilugu.ee lehe kaudu või telefoni teel, helistades registratuuri 462 2795.

Piirangud

Esmaspäevast on lubatud välitingimustes läbi viia treeninguid ja huvihariduse tegevusi. Seda kuni 10-liikmelises rühmas, kaasa arvatud juhendaja. Kui juhendajal on rühmi rohkem kui üks, ei tohi rühmad omavahel kokku puutuda.

Piiranguid leevendatakse veel ka 3. mail. Ilmselt kõige enam oodatakse selgust, kas lisaks algklassidele saavad teised klassid kontaktõppega taasalustada.

Igapäevane koondinfo koroonakriisi kohta on leitav valla kodulehel: https://vald.hiiumaa.ee/koroonakriisi-uudised

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

Sildid: COVID