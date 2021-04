Beebibuum elanikeregistris

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti märtsis Hiiumaal erakordselt palju, koguni 13 lapse sünd. Tava­pärane on, et ­registrisse lisandub kolm-neli vast­sündinut kuus. Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et kohalikus haiglas sündis märtsis vaid kolm last. Hiiumaa valla avalike suhete osakonna juhataja Liina Sini­veer kinnitas, et arv 13 on siiski õige ning beebibuum elanike­registris on jätkunud ka aprillis. Siniveer pakkus, et võib-olla käiakse sünnitamas mandril, lapsed aga registreeritakse oma uude elukohta, Hiiumaale.

Kokku registreeriti Eesti perekonnaseisuasutustes 1230 sündi, neist 605 tütar­last ja 625 poisslast. Kaksikuid registreeriti 21 paari, neist viis paari poisse, kaheksa paari tüdrukuid ja kaheksa segapaari.

Sildid: Beebibuum, lapse sünd