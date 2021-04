Abiturientidel algab aasta pingelisim aeg

Helja Kaptein

Juba esmaspäeval on gümnaasiumi­lõpetajatel esimene eksam, viis päeva enne eksamit oli ikka veel selgusetu, kas eksami tegemine on kohustuslik, samuti on õppeaastale oma jälje jätnud distantsõpe.Hiiumaa gümnaasiumi lõpetajad, nagu kõigi koolide abituriendid, jäeti tänavu tõmbetuulte kätte. Keegi ei teadnud kuni kolmapäevani, kas riigieksamid on gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikud või mitte. Kolmapäeval tegi riigikogu otsuse ja toetas sel õppeaastal eksamite lahti sidumist gümnaasiumi lõpetamise tingimustest.





